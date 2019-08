Bláznivý patent Fordu umožňuje proměnit auto v pojízdné letní kino

Poněkud nevšední patent, na který upozornil americký web The Drive, si nechal Ford zaregistrovat dokonce již v dubnu 2017. Žádný zapomenutý aprílový žert v něm ale nečekejte. Automobilka popsala svou novinku jako „Víko kufru, do kterého je zabudován video projektor. Projektor je navržen tak, aby při otevření víka kufru promítal obraz směrem od automobilu.“

Jak je zřejmé z patentových nákresů, projektor je umístěn v dolní části plastového obložení, kde bývá standardně umístěn zámek. Pokud je tedy víko kufru zavřené, projektor by měl směřovat dolů. Zámek kufru pak zřejmě automobilka plánuje přesunout na bok, neboť na spodní straně není z nákresu patrný.

Projektor však neměl sloužit pouze k přehrávání videa, hraní her, promítání fotek nebo koukání na televizní přenosy. Ford počítal i s možností využití projektoru jako výkonného reflektoru. Ten mohl usnadnit práci ve večerních hodinách, pomoci při nočním balení tábora nebo zpříjemnit posezení s přáteli.

Šance, že by se podobný kousek techniky dostal do některého z připravovaných SUV značky Ford, jsou však poměrně nízké. A to hned z několika pádných důvodů. Když se například kolegové z The Drive obrátili na Ford, zda plánuje tento produkt skutečně přivést na trh, dostalo se jim od tiskového oddělení celkem neutrální odpovědi: „Registrujeme nové vynálezy v rámci našeho běžného podnikání, to však nijak nenaznačuje nový byznys či produktové plány.“

Zabudování projektoru do dveří zavazadlového prostoru by však vyžadovalo i několik technických invencí. Zejména by bylo potřeba ochránit citlivou elektroniku a techniku projektoru před otřesy, které vznikají během jízdy i při častém a prudkém zavírání kufru. Projektor je navíc energeticky poměrně náročné zařízení, takže by jistě bylo potřeba vyřešit ochranu baterie před vybitím v důsledku jeho používání.

Pokud se ale podíváme na současné trendy, kdy se ve vozech objevuje stále více (a větších) obrazovek – kdo ví, co budoucnost přinese. Nakonec by řešení Fordu nemuselo být tak vzdálenou budoucností.