Levné bluetooth handsfree: Jak si z auta zatelefonovat za tři stovky

Existuje více možností, jak připojit bezdrátově mobil k autorádiu staršího vozu. Řešení jsou ale buď drahá, nebo ruší neoriginalitou. My jsme vyzkoušeli takové, co zůstává očím skryto.

Průměrný věk aut v ČR se blíží patnácti letům, takže si většina majitelů může nechat o bezdrátovém připojení telefonu zdát. Jenže co dělat, když potřebujete být i na cestách na příjmu a policisté doslova pasou po telefonujících řidičích?

V minulosti už jsme v redakci vyzkoušeli několik bluetooth handsfree, která dokážou i staré auto propojit s telefonem. A má to i další výhodu – můžete si přes originální audiosoustavu vozu pouštět hudbu z telefonu, aniž byste museli kamkoliv připojovat kabely.

Jenže to má obvykle háček! Většina neoriginálních periferií dává v autě na první pohled znát, že tam od výroby nepatří. Buďto vyměníte celé rádio za nepůvodní s bluetooth, ale je to drahé a pozměníte tím vzhled palubní desky. Nebo zvolíte levnější řešení a sáhnete po některých chytrých krabičkách, které se připojí do zástrčky autozapalovače, případně zásuvky USB. V obou případech pak ale trčí do interiéru a dopředu hlásají, že s nimi výrobce nepočítal. Pokud ale máte štěstí a vaše auto je vybaveno skrytým konektorem AUX, máte z poloviny vyhráno. V takovém případě totiž můžete adaptér schovat tak, aby nerušil vzhled interiéru. Přesně takovou možnost jsme vyzkoušeli. Z široké nabídky známého čínského obchodu Aliexpress jsme vybrali bluetooth hudební přijímač s možností handsfree. Funguje až pro dva mobily současně na vzdálenost deseti metrů. Využití najdete nejen v autě, ale i doma třeba k hifi věži, která tím pádem zvládne přehrávat hudbu z telefonu. Je přitom nenápadný. Jak jsme si sami ověřili, bez potíží si poradí se zavřenou schránkou. Pomocí multifunkčního tlačítka lze vyvolat znovu předchozí hovor nebo při přehrávání skladby přeskakovat na předchozí či další písničku. Pokud posloucháte muziku z mobilu, automaticky se zvuk přepne na hovor.

Bohužel má i nevýhodu – před zahájením hovoru musíte autorádio přepnout na vstup AUX. A po odchodu z auta adaptér vypnout. Sice se po odpojení mobilu dokáže uložit do spacího režimu, i tak ale spotřebovává nějakou energii a po čase se vybije.

Ceny začínají zhruba na stokoruně, my jsme se řídili hodnocením zákazníků a vybrali dražší za 12,10 dolaru, tedy tři stovky. Poštovné je ovšem zdarma, díky nízké ceně se nehradí DPH ani clo. Zato jsme museli pět týdnů čekat, než zboží dorazí. Příště bychom si jej objednali rovnou z některého domácího e-shopu, kde se dá také sehnat a vyjde jen o pár desetikorun dráž.

Co když nemáte AUX?

Za tři stovky lze koupit také miniaturní vysílač FM, na nějž nepotřebujete vstup AUX. Jednoduše se zasune do zdířky zapalovače a propojí přes bluetooth s mobilem, který lze dokonce nabíjet vestavěnou zásuvkou adaptéru USB. Poté stačí na rádiu a adaptéru navolit společné frekvence, na kterých se spolu domluví. Není to ovšem tak snadné v zahlceném pásmu, nám se to podařilo až zcela na okrajovém. Ve fi nále to ovšem funguje perfektně včetně hlasové navigace z mobilu. A adaptér můžete také jednoduše přenést z auta do auta.

Víte, že…

… komunikační protokol pro bezdrátovou komunikaci Bluetooth se jmenuje po dánském králi Modrozubovi? Ten totiž dokázal v 10. století spojit rozkmotřené kmeny, a proto si jeho jméno vybrala švédská společnost Ericsson v roce 1989 pro název nové platformy. Dnes je zcela běžná napříč značkami.

Plusy

Nízká cena

Jednoduchá montáž

Přenositelnost z auta do auta

Minusy