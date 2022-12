Automobilce Tatra Trucks klesl provozní zisk i tržby, ty činily 5,31 mld.Kč

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks vytvořila loni provozní zisk před odpisy (EBITDA) 385 milionů korun, v roce 2020 to bylo 509 milionů.

Tržby podniku dosáhly 5,31 miliardy korun, meziročně byly nižší o 191 milionů. Čistý zisk automobilce vzrostl o 7,5 milionu na 148,3 milionu korun. Společnost to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.

Rok 2021 předseda představenstva Pavel Lazar a místopředseda David Sivčák označili za jeden z nejúspěšnějších v historii firmy, přestože byl tento rok v automobilovém průmyslu silně poznamenán pandemií covidu-19, nedostatkem některých komponent a rostoucími cenami vstupů. "V oblasti výroby a prodejů se podařilo dokonce mírně překonat plán, který počítal s prodejem 1218 vozidel. Nakonec jsme tuto metu pokořili o 60 vozidel," uvedli.

Tatra loni plnila projekty pro zákazníky, kteří jsou značně diverzifikovaní oborově i teritoriálně. "Zhruba 40 procent vozidel zamířilo do civilní sféry, deset procent směřovalo k hasičům a záchranářům a 50 procent se uplatnilo v obranném segmentu. Co se týče regionálního členění, 40 procent vozidel směřovalo na český a slovenský trh, zbytek do celého světa," uvedli Lazar se Sivčákem.

Připomněli, že Tatra loni také získala významné zakázky. Tou nejvýznamnější bylo vítězství v tendru na dodávku 879 automobilů pro belgickou armádu ve spolupráci s nizozemskou automobilkou DAF. První vozidla z této zakázky převzali zástupci belgické armády tento měsíc, dodávky budou pokračovat do roku 2025.

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Produkuje vozy a podvozky pro civilní sektor i pro využití v armádě či v záchranných složkách. Má přes 1400 zaměstnanců, dalších víc než 700 lidí pracuje v dceřiné firmě Tatra Metalurgie. Tatra Trucks patří do skupiny Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada, dalším jejím akcionářem je skupina Promet Group Reného Matery.