Automobilky vyzývají Evropskou unii: Postavte více nabíjecích a vodíkových stanic

Do roku 2029 by v Evropské unii měly stát tři miliony veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily a tisícovka vodíkových stanic. Vyzývá k tomu Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA).

Elektromobily loni i vlivem přísnějších emisních norem zažily v Evropské unii nebývalý boom. Jenže automobilky si uvědomují, že další rozvoj elektřinou poháněných vozů je oproti těm s konvenčním spalovacím motorem pořád v lecčems limitován. Což je vlastně v rozporu se snahou EU o jejich další expanzi. Automobilky se proto rozhodly jednat.

Velkým problémem totiž zůstává infrastruktura dobíjecích míst. I přes rostoucí počet dobíjecích stanic jejich síť zůstává nadále napříč Evropou nedostatečná, tedy pokud mají elektromobily do budoucna nadále expandovat. Část nabíječek kvůli tomu dokonce začaly budovat samy automobilky (například v rámci sítě IONITY spolupracuje hned několik výrobců), aby rozvoj elektroaut samy podpořily. Podle všeho to však nestačí a podle výrobců by se do této problematiky měly výrazněji zapojit i jednotlivé státy unie.

Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) se proto ve spolupráci s organizací Doprava & životní prostředí (T&E) a Evropskou spotřebitelskou organizací (BEUC) rozhodly prostřednictvím společného dopisu vyzvat Evropskou unii, aby přinutila jednotlivé členské státy k další výstavbě dobíjecích stanic.

Konkrétně ACEA prostřednictvím dopisu zaslaného evropským komisařům pro klima, dopravu, průmysl a energii vyzývá k revizi pravidel o infrastruktuře alternativních paliv, jejíž součástí má být požadavek na milion veřejných dobíjecích stanic do roku 2024. Do roku 2029 pak ACEA požaduje rozšíření sítě na tři miliony veřejných dobíjecích bodů.

ACEA zároveň tvrdí, že by se cíle měly lišit stát od státu, a to na základě metodiky, která by zohledňovala různé faktory, jako je třeba možnost domácího nabíjení v té které zemi. EU by přitom mělo myslet na klientelu, která nemá přístup k domácím nabíječkám, což jsou vedle osob žijících v bytech bez garáže třeba také pracovníci elektrických taxi a podobných služeb. I proto organizace vyzývají k výstavbě rychlonabíječek v centrech měst.

„Evropské automobilky usilují o přechod na e-mobilitu a při zavádění nových elektrických vozidel se navzájem doslova překonávají. Úspěch tohoto obrovského úsilí však v EU vážně ohrožuje opožděný rozvoj nabíjecí infrastruktury,“ říká Oliver Zipse, prezident ACEA a zároveň předseda představenstva automobilky BMW.

Podle jeho slov musí Evropská komise přijmout opatření a stanovit závazné cíle pro expanzi dobíječek, jinak jsou v ohrožení současné cíle na snížení emisí, jakožto součást boje proti změně klimatu. „Kromě veřejné nabíjecí infrastruktury se musíme více zaměřit na nabíjení na pracovišti a doma,“ doplňuje Zipse.

Rozšíření sítě dobíjecích stanic má být navíc signálem pro spotřebitele, že jejich počet bude držet krok s rozmachem elektromobilů. Ujistilo by je tak, že budou mít elektromobil kde dobíjet. Navíc by ujasnil situaci také provozovatelům elektrické sítě a operátorům dobíjecí infrastruktury. Plusem navíc má být i související vznik nových pracovních míst, což se zvlášť v nejisté době pandemie čínské chřipky může hodit.

„Nabíjení elektrického auta musí být stejně snadné jako tankování toho benzinového. Mít dostatečnou - a pohodlnou - nabíjecí infrastrukturu je cestou k důvěře spotřebitelů a zavádění elektromobilů,“ doplňuje k tomu Monique Goyensová, generální ředitelka organizace BEUC. Cílem tak má být také usnadnění samotného dobíjení. Například prostřednictvím ukazatele ceny za kilowatthodinu nebo možnosti různých platebních metod.

Přestože jsou dnes v rámci unie propagovány hlavně bateriové elektromobily, ACEA myslí také na rozvoj automobilů s vodíkovým pohonem, tedy elektromobily využívající palivové články. Z toho důvodu navrhuje také cíl na vznik zhruba 1.000 vodíkových stanic do roku 2029.