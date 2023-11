Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zatímco v Evropě si obecně vážíme originality a původního stavu, ve Spojených státech takový vztah k historii nemají. Možná je to tím, že kořeny této nejstarší dosud fungující demokracie sahají jenom několik století do minulosti. Projevuje se to například u automobilů. Zatímco my bychom historický vůz zrenovovali do jeho původní podoby, v Americe nemají problém nastěhovat pod kapotou moderní motor se současnou převodovkou, což souvisí i s tamními méně striktními předpisy ohledně úprav aut. V Evropě by výměna pohonného řetězce za jiný takhle snadno neprošla.

Ostatně také proto můžeme v USA narazit na spoustu případů, kdy originální agregát musel uvolnit místo novějšímu motoru obvykle s výrazně vyšším výkonem. Většinou se jedná o přestavby amerických či japonských aut, narazit ovšem můžete i na fúzi americké automobilové kultury s tou německou.

Krásným příkladem je černý sedan BMW 330i čtvrté generace, kterou známe pod označením E46. V jejím případě byl u sériových verzí vrcholem atmosférický šestiválec 3,2 litru v dnes již ikonickém M3 (extrémní variantu M3 GTR se čtyřlitrovým osmiválcem nepočítám). Přesto se našli tací, kterým tohle bylo málo.

Na aukčním serveru Bring A Trailer proto můžete aktuálně narazit na dražbu velmi zajímavého exempláře, jehož záď ovšem nezdobí nápis 330i, ale 362i. Poslední dvojice čísel totiž reflektuje objem nového motoru pod kapotou. Místo německého šestiválce tu totiž trůní 6,2litrový osmiválec LS3 s hliníkovým blokem, který si sedan vzal z Chevroletu Corvette.

Video se připravuje ...

Větší motor navíc dostal vylepšení v podobě například výfukových ventilů plněných sodíkem pro lepší odvod tepla či upraveného vačkového hřídele. Síla putuje na zadní kola skrze šestistupňovou manuální převodovku T56, přičemž výkon osmiválcového srdce je odhadován na 459 koní. To je téměř dvojnásobek původní porce 231 koní třílitrového šestiválce z Mnichova. Úprav se dočkal také podvozek s přepracovanými tlumiči pérování Koni, větší síle odpovídají také rozměrnější a účinnější brzdy.

Z těch méně potěšujících věcí zmíním nefunkční kontrolu trakce a tempomat, klimatizace sice jede, ale nechladí (asi uniklo chladicí médium) a svítí kontrolka airbagu. Práce na autě tedy nějaká bude, byť za aktuálně nabízených 15.000 dolarů (asi 345 tisíc korun) to je pořád docela výhodná koupě. Pokud byste pro černé BMW 362i nakonec i navzdory vzdálenosti zahořeli, pospěšte si. Aukce končí totiž již ve čtvrtek 16. listopadu.