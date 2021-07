Bentley 3½ Litre a 4¼ Litre: První Derby Bentley měl mnoho tváří

Automobilka Bentley Motors, původně výrobce převážně sportovních vozů, upadla v roce 1931 do finančních problémů a stala se majetkem automobilky Rolls-Royce (R-R). Vedení R-R změnilo výrobní strategii Bentley a v září 1933, krátce po úmrtí Henryho Royce (1863–1933), představilo model Bentley 3½ Litre. Tento model proslul jako „tichý sportovní vůz“ a podle místa výroby v továrně R-R se mu začalo říkat Derby Bentley. Vozům vyráběným v předchozím samostatném období se říkalo Cricklewood Bentley.

Bentley prodával pouze pojízdné podvozky s motorem a převodovkou a specializované karosárny na nich stavěly karoserie podle přání zákazníků. Mnozí distributoři si předem objednali oblíbené karoserie a prodávali hotové vozy zákazníkům.

Od začátku byl Bentley 3½ Litre určen k tomu, aby kvalitou a ladností soupeřil s nejluxusnějšími vozy Albionu. Na sportovní vlastnosti, které byly základním kamenem vozů Bentley před rokem 1931, se už takový důraz nekladl. Inženýr Rolls-Royce Ernest Hives (později Lord Hives), odpovědný za vývoj nového Bentley, nechal zachován proslavený šípovitý tvar masky chladiče z předcházejících modelů, ale ve všech ostatních ohledech to byly zjevně vozy podobné vozům Rolls-Royce. Přes odpor některých tradičních zákazníků byl vůz dobře přijat, i když jeho cena byla hodně vysoká. Zatímco Ford 8 se dal tehdy pořídit za 100 liber, za Bentley 3½ Litre musel zákazník zaplatit 1.500 £ (v dnešních librách to bylo přes 107.000, tedy v přepočtu přes 3,2 milionu korun českých). To si mohli dovolit jen ti nejbohatší zákazníci. O kvalitách těchto vozů svědčí to, že 70 % vozů vyrobených v letech 1933 až 1939 stále existuje a jezdí. I když výroba podvozků skončila v Derby v roce 1939, mnoho vozů bylo ještě karosováno a dodáno v roce 1940. Několik jich bylo registrováno ještě v roce 1941.

Bentley 3½ Litre

Vývoj vozu Bentley 3½ Litre vycházel z experimentálního projektu automobilky Rolls-Royce nazvaného "Peregrine", který používal přeplňovaný šestiválec s objemem 2¾ litru. V konečné fázi však byl použit řadový šestiválec z typu Rolls-Royce 20/25, upravený na vyšší kompresní poměr a vybavený sportovnější vačkovou hřídelí a dvěma karburátory SU. Tento motor s objemem 3.669 cm3 (vrtání x zdvih: 82,5 x 114,3 mm) a rozvodem OHV měl nejvyšší výkon 111 k (82 kW) při 4.500 otáčkách a vozy s ním dosahovaly rychlost až 145 km/h.

Motor poháněl zadní kola přes manuální čtyřstupňovou převodovku se synchronizací 3. a 4. stupně. Všechna kola byla odpružena podélnými listovými péry a měla mechanické bubnové brzdy s posilovačem, používané u modelů Rolls-Royce. Rámový podvozek byl vyroben z niklové oceli a obě tuhé nápravy byly v rámu usazeny tak, že snižovaly výšku podvozku. Tuhý rám nepotřeboval příčné výztuhy a ve srovnání s ostatními vozy své třídy byl lehký, vážil jen 1.140 kg v pojízdném provedení dodávaném karosárnám.

Celkem bylo vyrobeno 1.177 vozů Bentley 3½ Litre, přičemž zhruba polovina měla karoserii od firmy Park Ward a druhou polovinu „oblékaly“ anglické karosárny Barker, Carlton, Freestone & Webb, Gurney Nutting, Hooper, Mann Egerton, Mulliner (Arthur a H J), Rippon Bros, Thrupp & Maberly, James Young, Windovers a další. Z francouzských karosáren to byly Figoni et Falaschi, Kellner, Saoutchik a Vanvooren. Některé z nich si připomeneme v další části tohoto článku a v galerii. Kabriolet Bentley 3½ Litre se krátce ukázal jako osobní automobil Jamese Bonda v „bondovce“ Srdečné pozdravy z Ruska z roku 1963.

Bentley 4¼ Litre

Od března 1936 byl Bentley 3½ Litre nahrazen verzí Bentley 4¼ Litre se zvýšeným výkonem pokrývajícím zvyšující se hmotnost karoserií a zachovávající sportovní image. Zvětšením vrtání na 88,9 mm se objem motoru zvýšil na 4.257 cm3 a výkon stoupl se dvěma karburátory SU na 125 k (92 kW). Díky tomu maximální rychlost překračovala hranici 100 mil/h (161 km/h). Od roku 1938 vyráběl Bentley série MR a MX s řízením Marles a převodovkou s rychloběhem (overdrive).

V letech 1936 až 1939 vyrobil Bentley 1234 podvozků 4¼ Litre a nejrozšířenější karoserie opět pocházely z karosárny Park Ward, založené v roce 1919 ve Willesdenu v severním Londýně. Většina vozů měla ocelové karoserie, na rozdíl od Bentley 3½ Litre, u kterých převažovaly dražší hliníkové karoserie montované na rám z jasanového dřeva. Bentley 4¼ Litre stál jen o 50 liber víc než 3½ Litre. Díky svému robustnímu motoru se stal jedním z nejoblíbenějších cestovních vozů na konci třicátých let. Kabriolet 4¼ Litre se objevil s Jamesem Bondem za volantem ve filmu Nikdy neříkej nikdy z roku 1983. Mezi nejznámější majitele patřili finančník a závodník Woolf Barnato, princ Bira a Malcolm Campbell, majitel rychlostních rekordů na vozech Sunbeam a Blue Bird.

Podvozky vozů Bentley 3½ Litre dostaly označení písmeny A až F, Bentley 4¼ měl podvozky G až L (kromě I) a série M patřila podvozkům Bentley 4¼ Litre s rychloběhem. Každé sérii bylo přiděleno 100 sudých nebo lichých čísel, přičemž čísla 13 a 113 v každé sérii byla kvůli pověrčivým zákazníkům vynechána.

Zakázkové karoserie

Kompletní podvozky s rozvorem náprav 3.200 mm (126 palců) dodával Bentley z továrny v Derby více než 40 karosárnám z Velké Británie a kontinentální Evropy. Společným rysem většiny modelů byla typická maska chladiče a velké kruhové světlomety. Na některé modely s karoseriemi většinou v podobě dvoudveřových kabrioletů a kupé se nyní podíváme podrobněji.

Čtyřmístný kabriolet Bentley 3½ Litre s karoserií Park Ward z roku 1934 (foto) měl stahovací textilní střechu, ploché přední okno, lakovaný rám masky chladiče a chromovaná kapkovitá přední světla. Prvním majitelem byl Sir Frederick Charles Steward, vedoucí manažer jednoho z největších světových loďařství John Brown, které například postavilo parník Queen Mary.

Zhruba polovina vozů Bentley 3½ Litre měla karoserii od firmy Park Ward. Na obrázku je dvoudveřový kabriolet s nataženou textilní střechou.

Jedním z mála čtyřdveřových kabrioletů byl Bentley 3 ½ Litre All Weather Tourer s karoserií Mulliner z roku 1934 (foto). Vůz do každého počasí (jak název napovídá) měl plátěnou skládací střechu schovanou pod krytem za zadními sedadly. Sportovní image mu dodávala kola s drátovým výpletem a dvoubarevná karoserie.

Bentley 3 ½ Litre All Weather Tourer s karoserií Mulliner z roku 1934. Jak název napovídá, byl to vůz do každého počasí.

V létě roku 1935 si Terence Byron zakoupil čtyřdveřový sedan Bentley 3 ½ Litre Aerodynamic Saloon (foto) s karoserií od firmy Rippon Brothers z Huddersfieldu (Yorkshire), postavené na podvozku číslo B103CW. Byly postaveny pouhé dva kusy, z nichž se zachoval jediný. Karoserie měla splývavou záď s malým zadním oknem rozděleným prolisem na dvě poloviny. Nedávno bylo zjištěno, že tento vůz se v roce 1935 zúčastnil RAC Rally a Reginald Rippon s ním dojel na druhém místě. V roce 2008 byl vůz prodán v aukci za 166.500 dolarů.

Čtyřdveřový sedan Bentley 3.5 Aerodynamic Saloon s karoserií od firmy Rippon Brothers z Huddersfieldu (Yorkshire).

Na podvozku B62KT postavila karosárna Petersen Engineering v roce 1937 zajímavě tvarovaný roadster Bentley 3 ½ Litre Torpedo Roadster (foto) s kapkovitými blatníky a větrnými štítky za sklopným předním oknem. Jeho prvním majitelem byl úspěšný podnikatel Alfred Ernest Allnatt. V současné době je tento vůz registrován v Monaku.

Sportovní Bentley 3 ½ Litre Torpedo Roadster z roku 1937 postavila karosárna Petersen Engineering.

Bentley 4¼ Litre byl v roce 1939 nahrazen typem Bentley Mark V. Těch se ale v letech 1939 až 1941 vyrobilo jen 11 kusů. Používaly stejné řadové šestiválce jako Bentley 4¼ Litre.