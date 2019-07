Bentley urvalo další rekord na Pikes Peak, tentokrát s Continental GT

Pro své závodní pokusy si však automobilka nevybrala okruh Nürburgring, jak bývá zvykem, ale slavný závod Pikes Peak International Hill Climb, kde již minulý rok zazářilo SUV Bentayga. A jak automobilka oznámila začátkem roku, letos zde měl nový rekord mezi sériovými vozy stanovit Bentley Continental GT. A během víkendu, konkrétně 30. června, se to skutečně povedlo.

Za volant Continentalu GT usedl Rhys Millen, pro své závodní spěchy na Pikes Peak ověnčený titulem „King of the Mountain“ (Král Hory), který dokázal zdolat 19.98 kilometru dlouhou trať v čase 10:18.488. Předchozího držitele rekordu tak přeonal o 8.4 sekundy a tratí se prohnal s průměrnou rychlostí okolo 112 km/h.

A i když se časový rozdíl nemusí zdát kdovíjak vysoký, na dráze Pikes Peak se počítá každá desetina a neodpouští žádná chyba. Trať totiž překonává převýšení 1440 metrů, během kterých musí řidič zdolat 156 zatáček. Trať je však výzvou i pro samotný stroj, který v nejvyšším úseku (okolo 4300 metrů nad mořem) nasává zhruba o 1/3 řidší vzduch, než jaký je na úrovni mořské hladiny.

Stroj přitom musel být zcela sériový, pouze v interiéru byl instalován bezpečnostní ochranný rám a na kola byly obuty lepší pneumatiky. Pod kapotou však zůstal sériový motor W12, který nabízí výkon 467 kW (635 k) s točivým momentem 900 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h by měl zvládat za 3,7 sekundy a maximální rychlost dosahuje 333 km/h.

„Přišli jsme sem s jasným cílem - a to být nejrychlejším produkčním autem na hoře a stanovit nový rekord. Byl to neuvěřitelný týden. Dnes to byl souboj s tím, co na nás přichystala matka příroda, ale Continental GT se držel celou cestu až na vrchol a teď jsme číslo jedna,“ uvedl po závodě Millen.

Pro Millena se přitom jedná již o druhý rekord na Pikes Peak za volantem Bentley. Minulý rok totiž stanovil nový rekord v kategorii SUV s modelem Bentayga, za jehož volantem zajel trať v čase 10:49.9 s průměrnou rychlostí okolo 107 km/h.

„Tento nový rekord opět dokazuje, že duch úsilí a touha posunovat hranice výkonu automobilů zůstávají v bijícím srdci Bentely. Jasně to demonstruje úžasnou šíři schopností Continentalu GT,“ uvedl za Bentley Brian Gush, ředitel oddělení motorsportu.