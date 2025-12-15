Martin Vaculík vyzkoušel nový elektrický Volkswagen ID. Polo. Bude to přelomový model?
Koncern VW rozšiřuje paletu elektromobilů směrem dolů. Ve španělské Pamploně už jedou ověřovací série nových modelů Cupra Raval a Volkswagen ID. Polo. Zúčastnil jsem se testování zamaskovaných prototypů nedaleko Barcelony.
Nové malé elektromobily přicházejí s platformou MEB Plus, která byla dříve výstižněji nazývána MEB Light. Na rozdíl od „velké” MEB, kde standardem je pohon zadních kol a za příplatek čtyřkolka, jsou nová elektrická malá auta předokolky.
Vpředu jsou umístěny všechny komponenty vysokonapěťového systému, tedy kompresor klimatizace (tepelného čerpadla), palubní nabíječka i nabíjecí port. Řídicí i výkonová elektronika jsou přímo v karteru nového motoru APP 290.
Soustředěním všeho do přídě se podařilo ušetřit metry kabelů, desítky kilogramů hmotnosti a mnoho peněz, takže základní cena 25 000 eur, kterou Volkswagen slíbil v roce 2023, když představil koncept elektrické předokolky ID.2 all, bude dodržena.
Ve dnešním videu uvidíte první jízdní dojmy a základní informace. Dodal bych, že tažné zařízení, které překvapilo slušnými 1200 kg brzděného přívěsu, zde bohužel není elektricky výklopné, ale nasazovací do bajonetu v kleče na kolenou. V testu finálního vozu to určitě neunikne nějaké rádoby vtipné etudě.
Na stejné platformě od Volkswagenu přijde ještě zvýšený ID. Cross. A to bude brácha pro české motoristy velmi významné novinky, a to Škody Epiq. I proto vám stojí za to půlhodinu dnešnímu videu věnovat: Většina uvedeného bude platit i pro Epiq.
