Policejní akce Alkohol a drogy: Dnes startují rozsáhlé kontroly
Od 15. do 21. prosince 2025 probíhá v Česku i napříč Evropou rozsáhlá policejní akce Alkohol a drogy. Jak akce probíhá, na co se policie zaměřuje a proč je předvánoční období z hlediska alkoholu za volantem nejrizikovější?
Policejní akce Alkohol a drogy 2025 patří k největším bezpečnostním kontrolám na silnicích v průběhu celého roku. V termínu od pondělí 15. prosince do neděle 21. prosince 2025 probíhají rozsáhlé policejní kontroly alkoholu a drog nejen v České republice, ale i v dalších evropských státech.
Akce je zaměřená na řidiče osobních i nákladních vozidel a má za cíl snížit počet dopravních nehod způsobených alkoholem nebo návykovými látkami. Předvánoční období je totiž z dlouhodobého hlediska jedním z nejrizikovějších termínů na silnicích.
Právě kombinace častějších večírků, firemních akcí, vánočních trhů a zvýšeného provozu vede k vyššímu výskytu jízdy pod vlivem alkoholu a drog. Policie proto v tomto týdnu zvyšuje počet hlídek a intenzitu kontrol.
Jaké hrozí pokuty a tresty
Řízení pod vlivem alkoholu nebo drog patří v Česku mezi nejpřísněji postihované přestupky. Hrozí vysoké pokuty, zákaz řízení, ztráta bodů a v závažných případech i trestní odpovědnost.
Jedním z nejzávažnějších dopravních přestupků je řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. V České republice mohou řidiči za tento přestupek ve správním řízení očekávat pokutu v rozmezí 7 000 až 25 000 Kč, a to při naměřené hodnotě nad 0,3 ‰ alkoholu.
Současně se uděluje 6 trestných bodů do bodového hodnocení řidiče a zpravidla také zákaz řízení na dobu 6 až 18 měsíců, přičemž konkrétní výše sankcí závisí na okolnostech případu.
Ještě přísnější postih hrozí v případě, že řidič odmítne dechovou zkoušku na zjištění přítomosti alkoholu či zkoušku na přítomnost drog. V takové situaci může být uložena pokuta až 75 000 Kč a zákaz řízení na 18 až 36 měsíců, což z odmítnutí testu činí jeden z nejtvrději sankcionovaných přestupků v silničním provozu.
Co znamená akce Alkohol a drogy
Akce Alkohol a drogy je koordinována na evropské úrovni prostřednictvím organizace ROADPOL (European Traffic Police Network). Do kontrol se zapojují policejní sbory desítek evropských států, včetně Policie České republiky.
Cílem není pouze postihovat řidiče porušující zákon, ale především preventivně působit a upozornit na rizika řízení pod vlivem alkoholu nebo drog. Stejný termín kontrol v celé Evropě má zvýšit tlak na dodržování pravidel silničního provozu a odradit řidiče od riskantního chování, zejména v období před Vánoci.
Jak policejní kontroly probíhají
Během týdne od 15. do 21. prosince 2025 mohou řidiči počítat s častým zastavováním. Kontroly probíhají ve dne i v noci, ve městech, obcích i mimo ně, a často také v okolí restaurací, barů nebo vánočních trhů.
Kontrola alkoholu probíhá nejčastěji dechovou zkouškou. V České republice platí nulová tolerance alkoholu za volantem, takže jakýkoli zjištěný alkohol znamená porušení zákona. Pokud je dechová zkouška pozitivní, policie obvykle provede opakované měření nebo zajistí odborné lékařské vyšetření.
U drog se používají rychlé testy ze slin, které dokážou odhalit přítomnost návykových látek, jako je THC (konopí), pervitin, amfetamin, kokain nebo MDMA. Pozitivní orientační test se následně potvrzuje laboratorním rozborem. Některé drogy mohou být v těle detekovatelné i několik hodin nebo dní po užití, což je častým důvodem překvapení u řidičů. Možné jsou také stěry z volantu.
Kontroly po celé republice i Evropě
Policie ČR se do akce Alkohol a drogy 2025 zapojuje celoplošně. Kontroly provádějí dopravní policisté i běžné hlídky a zaměřují se na osobní auta, dodávky i kamiony. V tomto období navíc často probíhají i další bezpečnostní akce, takže pravděpodobnost silniční kontroly je výrazně vyšší než během běžných dnů.
Řidiči by měli počítat s tím, že policie kontroluje nejen alkohol a drogy, ale také doklady, technický stav vozidla nebo používání bezpečnostních pásů. Předvánoční týden je z pohledu policie jedním z nejdůležitějších v roce.
Akce Alkohol a drogy je koordinovaná napříč Evropou, nicméně pravidla se v jednotlivých státech liší. Zatímco v České republice, na Slovensku nebo v Maďarsku platí nulová tolerance alkoholu, v některých zemích jsou povolené velmi nízké limity. Řízení pod vlivem drog je však ve všech státech považováno za závažný přestupek nebo trestný čin.
Policejní akce Alkohol a drogy má jasný cíl: snížit počet nehod a ochránit životy účastníků silničního provozu. Zvýšené kontroly nebudou namátkové, ale cílené a důsledné.
Zdroje: Besip.cz (tabulka přestupků), roadpol.eu