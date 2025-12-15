Prezident fotografem: Snímky Petra Pavla z motorsportu jsou k mání v aukci
Prezident Petr Pavel vyměnil oblek za vestu a fotoaparát na řadě motoristických událostí, k nimž patřila i slavná dakarská rallye. Výsledky jeho práce jsou nyní na prodej v dobročinné aukci.
Prezident ČR Petr Pavel se během roku 2025 vydal s objektivem v ruce do saudskoarabských dun, na legendární Masarykův okruh, na okruh do Mostu a nemohl vynechat ani autodromy v Sosnové a ve Vysokém Mýtě. Zachytil momenty z řady prestižních sportovních akcí a z fotografií je vidět vášeň a dravost jezdců i precizní řemeslo vášnivého fotografa.
Nadace Evy Pavlové spustila v minulém týdnu internetovou aukci, ve které nabízí limitovanou edici velkoformátových reprodukcí fotografií, jejichž autorem je sám prezident. Snímky, které Pavel pořídil během roku 2025 na prestižních motoristických akcích, nesou navíc jeho vlastnoruční podpis.
Na Dakar vyrazil prezident jako první v historii tohoto závodu. Nevyužíval ale žádná privilegia a snažil se spíš o to, aby byl přijat jako fotograf nebo běžný člen týmu. Návštěva této slavné rallye byla splněním jeho dávného snu.
V dražbě naleznou příznivci motorsportu čtyři fotografie z Dakaru. Na mosteckém okruhu vznikly fotografie tahačů, superbiků, speciálů série Euro Nascar a veteránů závodu „Super Sixties“. Pozornost na Masarykově okruhu věnoval zejména speciálům závodu MotoGP a na autodromech v Sosnové a ve Vysokém Mýtě pak pořizoval fotografie ze Setkání Mistrů (Sosnová) a ze závodů Supermoto Národů (Vysoké Mýto). A nemohl si nechat ujít ani návštěvu FMX Gladiator Games, ze kterých je v dražené kolekci jedna fotografie.
Každá vydražená fotografie představuje pro kupce – sběratele nejen umělecký artefakt, ale i kus prezidentova osobního příběhu mimo hradní protokol. Online aukce na platformě Dobrobot probíhá do 18.12. do 12.00. Vydražené fotky plánuje Nadační fond Evy Pavlové předat kupujícím ještě před Vánocemi. Výtěžek z prodeje poputuje na projekty fondu zaměřené na pomoc rodinám a dětem v nouzi.
zdroj info, foto: Dobrobot, Nadace Evy Pavlové