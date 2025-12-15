Sériové hybridy také pro Evropu? Zvažuje je i Volkswagen
Ještě než auta kompletně přejdou na bateriové pohony, dočkáme se dlouhé hybridní éry. Její součástí budou i sériové hybridy, kterým dnes důvěřují hlavně čínské automobilky. Věnovat se jim ale začínají i západní značky - třeba Volkswagen.
Minulý rok se většina automobilek začala vymlouvat ze svých slibů o čistě elektrické budoucnosti. Místo toho se máme dočkat více hybridů. Vedle nich ale zřejmě uvidíme také vzestup popularity tzv. elektromobilů s prodlužovačem dojezdu, které se označují zkratkami REV, EREV nebo REEV.
Jejich fungování je jednoduché, jde totiž o sériové hybridy, kde spalovací motor pouze dodává energii elektromotorům a baterii. I v Evropě už je známe dlouho; když nepočítáme Lohner-Porsche z počátku minulého století a podobné pokusy, tak prvním bylo BMW i3 REX už v roce 2013.
Poslední roky zažívají REV vlnu popularity v Číně, kde už tuto možnost nabízí desítky modelů. A pustily se tam do nich i západní značky včetně Volkswagenu. Ten uvedl první koncept s pohonem REV letos na autosalonu v Šanghaji a brzy jej plánuje začít vyrábět.
Vedle toho má ale Volkswagen také REV verzi dvou nových modelů Scout, které jsou určeny pro americký trh. Jejich atmosférický čtyřválec vyvinula Škodovka, přičemž celkový dojezd vozu se s plnou baterií a benzinovou nádrží zvýší na více než 800 kilometrů. Zájem o REV verzi je velký a přesahuje 80 % všech objednávek obou modelů.
Jestli nějaká REV uvede Volkswagen i v Evropě, se spekulovalo, nic ale zatím nebylo potvrzené. Je to však pravděpodobné. Volkswagen by měl už příští březen oznámit novou strategii na příštích pět let, jejíž součástí budou pohony REV ve vozech typu SUV a sedan, a to jak pro Evropu, tak USA.
Nepůjde přitom jen o vozy nesoucí logo Volkswagen. Stejný pohon využije například Audi, které plánuje velké SUV postavené na základech Scoutu a využívající i stejný pohon. Pro použití v menších modelech ale pravděpodobně využije Volkswagen techniku jinou. V Číně německá značka spolupracuje na pohonech EREV s automobilkou SAIC a startupem Xpeng, v kterém drží 5% podíl.
I čínská technika by se eventuálně mohla objevit v Evropě. Podle Volkswagenu jsou vývoj a výroba celých vozů v Číně až o 50 % levnější než v Evropě. Potvrdil také, že čínské modely budou exportovány mimo Čínu. Prvním modelem s pohonem EREV v Číně bude sériová verze konceptu Volkswagen ID. Era, který využívá techniku koncernu SAIC.
Zdroj: Carscoops, foto: Volkswagen, video: RAM