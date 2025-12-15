Dongfeng se chlubí rekordní účinností spalovacího motoru. Nemá to ale jak dokázat
Zatímco západní značky se vývoje spalovacích motorů zbavují, čínské v něm nepolevují. Za poslední roky se k nám z Číny dostaly zkazky o úchvatných průlomech v dosažené termální účinnosti. Další taková přišla z Dongfengu, který už je na dohled 50 %.
V roce 2017 přišla Toyota s novou rodinou motorů Dynamic Force, která se v hybridních vozech chlubila termální účinností až 41 %, což byl rekordní údaj. Termální účinnost spalovacího motoru udává, jak velkou část energie obsažené v palivu dokáže motor přeměnit na užitečnou mechanickou práci. Zbytek energie se ztrácí jako teplo ve výfuku, chlazení nebo třením.
Jiné automobilky od té doby slíbily i vyšší účinnost, reálně se ale do výroby žádný takový motor zatím nedostal, s výjimkou čínských automobilek, které i přes tlak na elektropohony stále ve velkém pracují i na spalovacích motorech.
Koncern Geely tak v roce 2021 uvedl motor Leishen s termální účinností 43,32 %, na což reagoval BYD s termální účinností 46,06 %. Zapojilo se i Chery s účinností 44,5 %. Dosavadním rekordmanem ovšem byla novější verze motoru Geely Leishen se 47,26 %.
I tento rekord ale padá, protože státní automobilka Dongfeng uvádí nový motor Mach 1.5T s účinností 48,09 %. Čtyřválcová přeplňovaná patnáctistovka je stejně jako výše zmíněné motory určená pro použití v hybridech.
Motor využívá blíže neurčený inovativní způsob spalování, vysoký kompresní poměr přes 15,5 : 1 a palivové vstřikování o tlaku 500 barů. Komponenty, jako turbodmychadlo s proměnnou geometrií, konstrukce bez ventilových sedel a elektrické variabilní časování ventilů byly optimalizovány tak, aby zajistily plynulé proudění vzduchu v celém rozsahu otáček. Další technická opatření zahrnují integrované olejové čerpadlo poháněné elektromotorem a tepelný nástřik stěn válců.
Jenže, jak už to u čínských motorů bývá, žádné podrobnější technické specifikace zveřejněny nebyly. Měření byla provedena u institutu China Automotive Technology and Research Center (CATARC) a ne u mezinárodně uznávané instituce. Nejsou známy ani podmínky, za jakých byl motor zkoušen.
Existenci motoru s termální účinností 48,09 % tedy nemusíme brát příliš vážně, dokud se neprojeví skvělou spotřebou v reálných podmínkách. Automobilka Dongfeng je u nás aktivní se třemi značkami a nově se zaměřuje více na hybridy. Možnost vyzkoušet nový motor Mach 1.5T se tedy v budoucnu pravděpodobně naskytne.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Dongfeng a auto.cz, video: auto.cz