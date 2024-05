Benzin vs. elektřina v Peugeotu 208: Zjistili jsme, jak se liší cenou provozu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

S jakou reálnou spotřebou by jezdil elektromobil, kdyby „spaloval benzin“? Na netradiční otázku se nepochybně začíná ptát stále více lidí přemýšlejících o přechodu z běžnějších spalovacích aut na moderní elektromobily. Rozhodli jsme se najít odpověď, vyrazit do reálného světa a začít měřit co nejpřesnějším způsobem, abychom vám mohli předložit adekvátní výsledky. Takže pojďme na to.

Zaprvé jsme potřebovali co nejvíce identická auta, což v dnešním automobilovém průmyslu začíná být problém – automobilky stále více likvidují tradiční modely ve prospěch nových, výhradně elektrických aut, navíc zakládajících na čistě elektrických platformách. Až ideální volbu se spalovacím i elektrickým motorem jsme nakonec našli u Francouzů. Postavili jsme proti sobě to nejnovější z modelové řady nejnovějšího Peugeotu 208.

Červeným kouskem, zastupujícím benzin, je nový 48voltový mild-hybrid s obchodním pojmenováním Hybrid 136. Standardně disponuje turbodmychadlem přeplňovaným tříválcem 1.2 PureTech o 100 kW (136 koních) s novou šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou e-DSC6. Modrým kouskem, zastupujícím elektřinu, je modernizovaný elektromobil s jedním elektromotorem o 115 kW (156 koních) a vysokonapěťovým akumulátorem o kapacitě 51 kWh.

Peugeot 208: Srovnávací test mild-hybridu a elektromobilu 208 Hybrid 136 e-208 51 kWh Motor zážehový tříválec, 1,2 l, turbo, 48V MHEV elektrický Maximální výkon 100 kW/136 koní 115 kW/156 koní Provozní hmotnost 1303 kg 1530 kg Pneumatiky Michelin Primacy 4 205/45 R17 Udávaná kombinovaná spotřeba (WLTP) 4,8 l/100 km 14,4 kWh/100 km Naměřená kombinovaná spotřeba v testu 5,0 l/100 km 14,5 kWh/100 km Spotřebované palivo v testu 4,63 l 11,88 kWh Cena tankování/nabití 186,50 Kč 142,60 Kč Cena paliva na kilometr v testu 2,33 Kč 1,78 Kč

S oběma peugety jsme vyrazili na mimoměstskou trasu dlouhou 80 kilometrů, přičemž jsme začínali i končili na stejné čerpací stanici/nabíječce EuroOil na dálnici D4 v Mníšku pod Brdy. Elektromobil jsme nabíjeli u stejného stojanu, stejně tak spalovací verzi jsme tankovali u stejného stojanu. Spalovací verzi jsme před i po natankovali do prvního cvaknutí, elektromobil pak vždy do 80% kapacity akumulátoru.

Během našeho srovnávacího testu jsme se pokusili co nejvíce přiblížit reálnému každodennímu provozu. S oběma peugeoty jsme jeli ve výchozím jízdním módu Normal se zapnutou klimatizací, u spalovacího modelu jsme si pak vypnuli funkci stop-start. Oba vozy jsme měli k dispozici ve vrcholné výbavě GT a obuté na stejných pneumatikách Michelin Primacy 4 o rozměru 205/45 R17.

Upozorňujeme, že přepočet elektrické spotřeby z kWh/100 km na benzinovou l/100 km zakládá na oficiálně udávaných informacích od MG. Čínsko-britská značka na svých internetových stránkách uvádí, že 1 kWh/100 km se rovná 8,9 kWh/100 km. S průběhem celého testu vás seznamujeme v našem videu a kompletní výsledky najdete v tabulce.