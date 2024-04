Nový Peugeot 208 konečně vstupuje na český trh. Elektromobil zlevnil, ale má to háček

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Modernizovaný Peugeot 208 se světu ukázal už před řadou měsíců a je tomu zhruba půl roku, co se svět dozvěděl český ceník. Začínal na 375 tisících korunách, což je v dnešní době na nové auto opravdu zajímavé číslo.

Peugeot nyní zveřejnil nový ceník, což by samo o sobě nebylo nic divného – ovšem spolu s ním se změnila i nabídka jednotlivých motorizací dost na to, aby to stálo za zmínku. U elektromobilu to totiž je změna poměrně velká. Zatímco říjnový ceník obsahoval novou techniku ve všech třech výbavových stupních, tedy 115kW elektromotor a 51kWh baterii, nově je tahle verze dostupná jen v nejvyšší výbavě GT. Alespoň však je v akční ceně o 35 tisíc korun levnější.

Aktualizovaný ceník Peugeotu 208 a e-208 Výbava Motorizace Akční cena Active PureTech 75 S&S MAN5 380.000 Kč PureTech 100 S&S MAN6 405.000 Kč PureTech 100 S&S EAT8 455.000 Kč Hybrid 100 e-DCS6 495.000 Kč e-208 100 kW/50 kWh 770.000 Kč Allure PureTech 100 S&S MAN6 445.000 Kč PureTech 100 S&S EAT8 470.000 Kč Hybrid 100 e-DCS6 529.000 Kč e-208 100 kW/50 kWh 810.000 Kč GT Hybrid 100 e-DCS6 575.000 Kč Hybrid 136 e-DCS6 600.000 Kč e-208 100 kW/50 kWh 865.000 Kč e-208 156 k/51 kWh 895.000 Kč

I v ostatních výbavových provedeních je elektrická verze e-208 k mání, ovšem má starší techniku – 100kW elektromotor a baterii o celkové kapacitě 50 kWh. Stojí od 770 tisíc korun s výbavou Active, od 810 tisíc korun s výbavou Allure a od 865 tisíc korun s výbavou GT.

Na papíře nejsou rozdíly tak velké, točivý moment je stejný, doba nabíjení z 11kW wallboxu (necelé tři hodiny) i ze 100kW rychlonabíječky (půl hodiny) také, maximální rychlost je 150 km/h. Silnější elektromotor nicméně zvládne zrychlit na 100km/h rychlost za 8,2 s, o osm desetin rychleji než ten slabší, a má také nižší normovanou spotřebu energie – 14,1–14,4 kWh/100 km oproti 15,4–16,0 kWh/100 km.

Také silnější verze nabídne vyšší dojezd na jedno nabití, a to v závislosti na verzi 400–409 km vs. 350–362 km starší techniky. Ovšem, ve skutečném světě rozdíly zas tak velké nebudou – reálný dojezd Jeepu Avenger, který s Peugeotem e-208 sdílí techniku, se 115kW elektromotorem je hluboko pod 300 kilometry, jak koncem loňského léta zjistil náš test.

Kde je důvod ve změně elektrické techniky? V dostupnosti baterií. „Silnější baterie se vyrábí v nové továrně, ta ještě ale není na plné výrobní kapacitě. Nebyla by proto pravděpodobně schopná pokrýt celou poptávku. Továrna, kde se vyrábí slabší baterie tak dočasně zajišťuje, abychom poptávku kompletně pokryli už od uvedení vozu na trh,“ odpovídá mluvčí českého zastoupení Peugeotu Radka Matthey.

Kromě slabšího elektromotoru do nabídky přibylo také provedení PureTech 100 S&S s osmistupňovou automatickou převodovkou, zatímco podle staršího ceníku byla se samočinným řazením dostupná jen verze Hybrid 100 e-DCS6.

Konečně zopakujme, co nabídnou jednotlivé výbavové verze. U základu Active stojí za zmínku nový světelný podpis se třemi vertikálními drápy vpředu a třemi horizontálními LED světly vzadu, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních a zadních oken, elektrické ovládání zpětných zrcátek, Peugeot i-Cockpit® s 10“ centrálním dotykovým displejem a přední zásuvka USB-C.

Druhý stupeň Allure přidává 16“ litá kola, mřížku chladiče v barvě karoserie, přední a zadní parkovací asistent, elektricky sklopná zpětná zrcátka, lepší konektivitu pro smartphony či více zásuvek USB. Vrcholné provedení GT dále nabízí přední Full LED světlomety, parkovací kameru s vysokým rozlišením, bezklíčový přístup a startování, přizpůsobitelné ambientní osvětlení, 10“ digitální přístrojový panel s 3D zobrazením či elektricky sklopná zrcátka s uvítacím osvětlením.

Konvenční motorizace Peugeotu 208 PureTech 75 S&S MAN5 PureTech 100 S&S MAN6 PureTech 100 S&S EAT6 Motor zážehový tříválec zážehový tříválec zážehový tříválec Plnění atmosférické turbodmychadlo turbodmychadlo Nejvyšší výkon/v otáčkách 55 kW (75 k)/5.750 75 kW (100 k)/5.500 75 kW (100 k)/5.500 Nejvyšší točivý moment/v otáčkách 118 Nm/2.750 205 Nm/1.750 205 Nm/1.750 Nejvyšší rychlost 164 km/h 189 km/h 189 km/h Zrychlení 0-100 km/h 13,2 s 10,1 s 10,8 s Spotřeba (WLTP) 5,4 l/100 km 5,2 l/100 km 5,5 l/100 km Provozní/užitečná hmotnost 1108/402 kg 1165/430 kg 1165/430 kg Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 500/500 kg 1200/580 kg 1200/580 kg