Tohle je první vyrobené BMW M v historii. Chcete ho? Tak si připravte balík
Ve Velké Británii je na prodej úplně první BMW vyrobené divizí M. Tenhle konkrétní vůz by se mohl stát jedním z nejdražších vozů mnichovské automobilky v historii.
BMW M dnes stojí za celou řadou prodejně úspěšných sportovně laděných modelů. Aktuálně portfolio zahrnuje typy M2, M3, M4, M5, X4 M, X5 a X6 M a XM. Poslední jmenované se po úžasném supersportu M1 stalo teprve druhým svébytným vozem BMW M v historii. Úplně prvním vyrobeným automobilem bylo ovšem něco jiného.
Historie divize zaměřené na motorsport se začala psát počátkem sedmdesátých let minulého století. Její založení dostal za úkol Bob Lutz, později jedna z největších osobností automobilového průmyslu nejen 20. století, který se do Mnichova přesunul z Opelu. BMW se tedy sice motoristických klání pravidelně účastnilo, nikdy ovšem ne jako tovární tým, ale jako součást soukromých projektů, jako například Alpina či Schnitzer.
Společnost BMW Motorsport GmbH byla oficiálně založena 1. května 1972, přičemž jejím prvním šéfem se stal bývalý tovární jezdec Porsche a manažer závodních aktivit Fordu Jochen Neerpasch. Ten si vzal k sobě několik špičkových jezdců a dali se do vývoje vlastního soutěžního vozu.
Výsledkem jejich snažení bylo BMW 3.0 CSL, kterému se kvůli jeho širokému bodykitu s hliníkovými panely a velkému zadnímu přítlačnému křídlu přezdívá Batmobil. Třílitrový řadový šestiválec se skříní převodovky z hořčíku dával zhruba dvojnásobný výkon proti konvenčnímu vozu, z kterého speciál vycházel.
BMW M vyrobilo 21 exemplářů modelů 3.0 CSL. Jedenáct z nich pro potřeby továrního týmu, zbytek byl prodán soukromým stájím. Již dlouhé roky se jedná o jedno z nejatraktivnějších BMW vůbec, přičemž nyní se na veřejnost dostalo možná nejraritnější provedení ze všech.
Ve Velké Británii je totiž na prodej úplně první vůz z celé jednadvacítky. Kupé s interním označením E9/R1 stojí na šasi číslo 2276000 a má zajímavou závodní historii. Původně v něj Hans-Joachim Stuck absolvoval šampionát DRM, přičemž na začátku ročníku bylo kupé ještě bez zmíněného bodykitu. Ten se na auto dostal až zhruba v polovině sezony, kdy dostal požehnání od organizace FIA.
V prvním závodě sice auto nedojelo kvůli poruše vodní pumpy, následně si ovšem připsalo celkem devět vítězství. Po sezoně bylo první BMW 3.0 CSL prodáno do amerického seriálu US IMSA, aby v roce 1974 ze soutěžního kolotoče odešlo do pomyslného důchodu.
Současný majitel má vůz ve sbírce od poloviny 90. let minulého století, přičemž až do roku 2021 nebylo soutěžní kupé k vidění na veřejnosti. Před čtyřmi lety se ovšem představilo na Festivalu rychlosti v Goodwoodu a sklidilo zasloužený obdiv (tehdy ještě bez bodykitu). Na letošním ročníku přehlídky automobilové krásy Salon Privé Concours v areálu paláce Blenheim navíc vyhrálo cenu pro nejvíce ikonické auto.
Cenu tohoto exempláře bohužel neznáme, jelikož není veřejná. Klasické BMW 3.0 CSL v silničním provedení se ovšem pohybuje okolo 250 až 300 tisíci eur (v přepočtu 6 až 7,3 milionu korun), závodní verze, navíc zcela první vyrobené BMW M v historii, velmi pravděpodobně výrazně přesáhne hranici milionu eur (24 milionů korun). Nejdražším BMW vůbec se ovšem zřejmě nestane.
Tenhle titul zatím patří roadsteru 507 s továrním hardtopem, který vlastnil legendární John Surtees. V roce 2018 se jeho vůz prodal za těžko uvěřitelných 5 milionů dolarů, což tehdejším kurzem bylo zhruba 110 milionů korun.
Zdroj: Carbuzz, foto: Dylan Miles, video: BMW