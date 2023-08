Block a Pastrana plánovali velkolepé finále Gymkhany, Ken chtěl předat žezlo

Tragické úmrtí Kena Blocka na začátku roku šokovalo snad všechny milovníky sportovní jízdy, rallye, driftování i bláznivých kousků za volantem. Americký jezdec se totiž do povědomí dostal především díky svým Gymkhana videím, na kterých s auty prováděl doslova dechberoucí kousky. Před osudným výletem na sněžných skútrech už přitom plánoval další počin.

To v rozhovoru pro The Drive víceméně potvrdil Travis Pastrana, talentovaný jezdec a blízký přítel Kena Blocka, který se rovněž objevil v několika Gymkana videích. V plánu bylo vytvořit nové společné video, které mělo veřejnost dost možná šokovat. Mělo jít o vrcholné dílo – nejlepší, největší a nejdivočejší video, které mohlo být velkým finále.

Pastrana a Block měli plánovat společnou jízdu, nebo spíš závod, na vrchol hory Mount Washington v New Hampshire. Prakticky po celé délce trasy, která je z většiny asfaltovaná (ale na pár místech zůstává nezpevněný povrch), měli driftovat, předvádět své tradičně divoké kousky a navíc se měli pokusit stanovit nový časový rekord.

Podle Pastrany to měla být velkolepá sohw, na jejímž konci měli oba jezdci vystoupit z auta a zřejmě by se vydali na cestu do západu slunce, jako v klasickém westernu. Šlo by o hezkou pomyslnou tečku za desátým videem. Na obrazovce by se objevily titulky, ty by však po chvilce zase zmizely a na scéně se měla objevit Lia, dcera Kena Blocka, která by si vzala tátovo auto a zřejmě s ním odjela. Tedy pokud by měla o pokračování v této show zájem.

Plány, o kterých informovali kolegové z TheDrive, znějí skutečně velkolepě a výsledek by byl bezpochyby působivý. K realizaci už ale bohužel nedojde. Z celého plánu se přesto uskutečnila alespoň jedna věc – Lia Block se skutečně vydala ve šlépějích svého otce a účastní se různých závodů.

V unikátním Porsche Hoonipig se objevila na závodu Pikes-Peak, projela se Hoonicornem, jezdí rallye i dálkové závody. Existuje tak i reálná šance, že by se časem mohla objevit ve vlastním Gymhkana videu.