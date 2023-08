BMW 7, ve kterém zemřel nejúspěšnější rapper, už roky nikdo nechce

Pokud máte rádi hudební styly hip-hop a rap, pravděpodobně budete znát jméno Tupac Shakur. Jeden z nejúspěšnějších rapperů a hudebníků své doby byl zastřelen v roce 1996, když odjížděl z boxerského zápasu v Las Vegas. Tupac seděl na místě spolujezdce v černém BMW řady 7, do kterého spustil palbu neznámý střelec z bílého Cadillacu.

Slavný hudebník svým zraněním po několika dnech podlehl a BMW na poměrně dlouhou dobu zmizelo. Na veřejnosti se znovu objevilo v roce 2017, kompletně opravené, ovšem s doložitelnou minulostí. Jeho cena byla tehdy stanovena na 1,5 milionu dolarů (cca 3,2 mil. Kč), jak připomněli kolegové z Carscoops.

V roce 2018 se vůz objevil v populární televizní show Pawn Stars, v Česku známé jako „Mistři zastavárny“, ani zde se však vůz nepovedlo prodat. Od roku 2020 je vůz vystaven v nabídce prodejce Celebrity Cars v Las Vegas, přičemž cena byla stanovena na 1,75 milionu dolarů (cca 38,7 mil. Kč). A s touto cenovkou je vůz nabízel dodnes.

Zájemci o vůz s pohnutou minulostí se evidentně nehrnuli, ostatně po opravě zahrnující výměnu řady karosářských panelů lze namítat, že vůz dost ze své výjimečnosti ztratil. Cena je navíc na jinak vcelku běžné BMW 750 iL docela extrémní. Věci se ale údajně začaly měnit.

Ryan Hamilton, manažer Celebrity Cars, totiž pro televizní stanici ABC 13 KTNV Las Vegas uvedl, že zájem o vůz v nedávné době vzrostl. Policisté z Las Vegas totiž před pár týdny provedli domovní prohlídku u Duana ‘Keffe D‘ Davise, strýce Orlanda Andersona, který byl dlouhé roky podezříván z vraždy Tupaca.

"Měli jsme velký zájem ze zahraničí, a to bývají nejvážnější zájemci," uvedl Hamilton pro televizní stanici. "Je to celosvětový fenomén - co je Tupac zač a co dělal." Je tedy možné, že posun v dodnes nevyřešeném případu vraždy povede i k prodeji tohoto kontroverzního vozu.