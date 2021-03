BMW představilo nový infotainment iDrive 8, nabídne nové funkce i design

Panel osmé generace infotainmentu iDrive, který nám automobilka poprvé odhalila již v minulém roce společně s premiérou elektrického SUV iX a do budoucna ho plánuje použít i v elektrickém sedanu i4, se skládá ze dvou propojených a plynule přecházejících obrazovek.

Základem je displej digitálního přístrojového štítu, který má úhlopříčku 12,3 palce. Na něj pak navazuje dotyková obrazovka infotainmentu s úhlopříčkou 14,9 palce, kterou však kromě jiného bude možné ovládat také otočným voličem na středové konzole. A nám nezbývá než doufat, že zážitek bude stejně příjemný jako u sedmé generace systému iDrive.

Obě obrazovky jsou posazené na vrcholu palubní desky a díky celkovým rozměrům vypadá panel hodnotně i prémiově. Zákazníci se mohou těšit nejen na výkonnější hardware, slibující rychlejší fungování, jemnější rozlišení a nové funkce, ale také na nový grafický design napříč všemi menu, aplikacemi i navigací.

Podle BMW byla velká pozornost věnována také možnostem individualizace celého systému iDrive a jeho obrazovek. Pro infotainment i digitální přístrojový štít by tak měly být připraveny tři typy rozložení obrazovek, od kterých posádka dostane rozdílné množství i typy informací. Snadné přechody by pak mělo umožnit ovládání na volantu.

Základní rozložení Drive by mělo být nastaveno tak, aby v displeji neustále nabízelo dostatek různorodých informací. Naopak rozložení Focus by mělo být zaměřeno na dynamické řízení, takže nejspíš nabídne jen to nejdůležitější. Třetí rozložení Gallery pak minimalizuje množství informací o jízdě a nabídne maximum informací pro widgety s obsahem dle volby posádky.

Velká pozornost byla věnována také vylepšené verzi hlasového asistenta BMW Intelligent Personal Assistant, který by měl být chytřejší než kdy dřív. Kromě ovládání nových funkcí navíc asistent zvládne reagovat na jméno, které mu vyberete. Během jeho aktivace a činnosti se navíc na infotainmentu objeví i specifická animace. Asistenta bude možné také uložit do profilu BMW ID, který by měl nabízet rozšířenou personalizaci a funkcionalitu.

Chytřejší je také systém navigace, která je schopná se učit návyky svého uživatele. Nepůjde tak o pouze pasivní systém, který čeká na zadání adres, ale automaticky bude schopen předvídat, kam se nejspíš řidič vozu chystá vydat. To může přijít vhod například při každodenním dojíždění do práce, kdy sice řidič zná cestu, navigace však může na základě dopravních informací automaticky nabídnout lepší/rychlejší cestu.

Proti sedmé generaci iDrive nabídne nová generace infotainmentu také lepší schopnosti v oblasti bezdrátových aktualizací. Nově si totiž systém bude schopen stahovat i funkce k řízení, jako jsou například asistenční systémy nebo funkce semi-autonomního řízení. Aktualizace si přitom řidič bude moci naplánovat.

Nový infotainment však neubude zaměřen pouze na nové funkce, ale také na nový požitek z jízdy a pobytu v interiéru. Kromě klasického nastavení ambientního osvětlení si tak řidič bude moci nastavit například odezvu řízení, grafiku digitálního přístrojového štítu nebo obrazovky infotainmentu, atd.

Zážitek z nového systému ovšem začne ještě před rozjetím. Díky technologii ultra-širokého rádiového pásma totiž bude vůz schopen již na dálku poznat přibližujícího se majitele – a to buď podle klíče, nebo podle jeho chytrého telefonu. Jakmile se řidič přiblíží na tři metry, vůz se rozsvítí, z karoserie vyjedou podsvícené kliky a interiér přivítá řidiče přednastaveným světelným vzorem. Současně se také infotainment automaticky aktivuje, takže řidič nebude muset na nic čekat.