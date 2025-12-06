Trump se zamiloval do japonských kei cars a chce je i v USA. Má to ovšem háček
Americký prezident bojuje za možnost prodávat velmi kompaktní auta segmentu Kei, která jsou populární zejména v rodném Japonsku. Budou ovšem Američané sdílet Trumpovo nadšení z takto malých vozítek?
Druhý mandát amerického prezidenta Donalda Trumpa se nese ve znamení obchodních válek prakticky s celým světem, dohod, respektive nedohod ohledně války na Ukrajině a dalších událostí, do kterých jedno z jeho čerstvých prohlášení úplně nezapadá.
Trump se totiž evidentně zamiloval do japonských aut třídy Kei. „Dal mi pokyn, abych v této věci schválil předpisy, což jsme i udělali,“ řekl ministr dopravy Sean Duffy. „Takže pokud chce Toyota nebo jakákoli jiná společnost vyrábět menší, dostupnější a úspornější auta, máme připravené podmínky, aby je mohla vyrábět v Americe a prodávat v Americe.“
Které federální předpisy Duffy plánuje změnit, aby se výroba vozů Kei dostala do Spojených států, zůstává nejasné. Největší překážkou pro tato vozítka jsou federální bezpečnostní normy pro motorová vozidla (Federal Motor Vehicle Safety Standards neboli FMVSS), což je zhruba 1400stránkový dokument. Přesto spousta amerických společností již vyrábí automobily, které tato nařízení nesplňují, například modely určené pouze pro závodní okruhy.
Předpisy jsou velmi detailní a zahrnují například to, jak daleko se může volant a sloupek volantu v případě čelní srážky posunout směrem k řidiči. Bezpečnostní požadavky jsou velmi přísné a auty třídy Kei je nesplňují. To ovšem na druhou stranu automaticky nezakazuje jejich používání na veřejných komunikacích.
I když některé státy nedovolují registrovat nové auto, jež nesplňuje normy FMVSS, povolují na veřejných komunikacích s určitými omezeními jiné typy vozidel, například golfové vozíky.
Otázkou zůstává, zda by Američané o takto malá auta s délkou lehce přes tři metry měli vůbec zájem. Přece jen jsou zvyklí na 5,5metrové pick-upy nebo alespoň kompaktní SUV, jež jsou zhruba o metr kratší. Jízda v malé a přehlédnutelné „krabičce“ by na širokých amerických silnicích proto nemusela být příliš bezpečná.
Zdroj: Motor1, foto: Honda, Nissan, BYD, Daihatsu, video: Nissan