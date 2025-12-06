Thule uvádí praktickou dvojklec pro větší psy. Je tichá a plná chytrých detailů
Švédská společnost nabízí mimo jiné i transportní boxy pro domácí mazlíčky. V portfoliu Thule nechybí ani dvojklec, kterou lze jednoduše proměnit v prostornou přepravku pro větší psy.
Při nárazu v pouhých 40 km/h se z 30kilového labradora stává těleso o váze přes jednu tunu. Thule proto při vývoji modelu Allax neřešilo jen to, jak udržet psa v zavazadelníku, ale především bezpečnost zvířecí a lidské posádky.
Klíčovým prvkem je zde deformační zóna. Konstrukce klece je navržena tak, aby při nárazu zezadu absorbovala energii a kontrolovaně se stlačila, ale zároveň neohrozila prostor pro psy. Testování probíhalo ve vlastním centru Thule Test Center i pod dohledem TÜV SÜD, přičemž klec splňuje přísné normy ECE R17 a ECE R129.
Největší bolestí pevných dvojklecí bývá jejich nepraktičnost, pokud zrovna nevezete dva stejně velké psy. Thule zde boduje chytrou dělící stěnou. Ta je nejen zcela odnímatelná (čímž vytvoříte luxusní apartmá pro jednoho velkého psa), ale především polohovatelná. Pokud máte jednoho většího psa a jednoho menšího, přepážku jednoduše posunete a nakloníte tak, aby každý dostal spravedlivý příděl prostoru.
To vše doplňuje nastavitelná hloubka klece (v rozmezí 72–80 cm u verze S), což je geniální pro majitele kombíků a SUV s různě skloněnými opěradly či pátými dveřmi. Klec tak v kufru „neplave“ a využívá prostor na maximum.
Z pohledu řidiče je snad nejhorší vlastností levných klecí neustálé drnčení kovových tyčí. Thule Allax sází na prémiové materiály (převážně hliník a kompozit), které jsou tiché. Dvířka jsou vybavena plynovými vzpěrami pro měkké otevírání a mají vestavěný zámek – neocenitelné, pokud potřebujete nechat otevřený kufr na cvičišti a zajistit větrání, aniž by vám psi utekli nebo je někdo ukradl.
Pro případ nouze, kdyby nešly otevřít páté dveře auta, je klec vybavena i únikovým poklopem směrem do kabiny vozu.
Ceny na českém trhu začínají na 23.990 Kč, přičemž k dispozici jsou hned čtyři velikosti dvojklece. Bližší informace o kompatibilitě s vaším vozem najdete přímo na stránkách Thule.
Zdroj: Thule, foto: Thule, video: auto.cz