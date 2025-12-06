Totální elektrická stylovka už za 260.000 Kč! A není to žádná Čína
Francouzská firma Kilow přišla s vozítkem, které se nesnaží ohromit technickými vychytávkami ani výbavou. Jmenuje se La Bagnole a je to taková milá, jednoduchá dvoumístná bugina.
Kilow o svém voze mluví jako o stroji bez pozlátek a zbytečných gadgetů. A La Bagnole skutečně není pro ty, kteří hledají dotykové obrazovky, asistenty, senzory nebo ambientní osvětlení. Je pro lidi, kteří chtějí sednout, otočit klíčkem a jet. Praktická, robustní a zábavná buginka do města i lehčího terénu.
Její přednosti začínají už u konstrukce. Stojí na ocelovém rámu a pohotovostní hmotnost se pohybuje jen okolo 350 kilogramů. Díky světlé výšce 15 palců (38 cm) se nezalekne ani lesních pěšin nebo rozbitých vesnických silnic.
Dva elektromotory, dvě varianty
O pohon se starají dva elektromotory uložené vzadu, které společně zvládnou nabídnout až 15 kW špičkového výkonu (zhruba 20 koní). Na hmotnost pouhých 350 kg je to víc než dost pro svižné popojíždění po vesnici i nenucený výlet po okolí.
Majitelé mohou volit mezi dvěma energetickými balíčky. Základní baterie o kapacitě 6 kWh postačí na přibližně 70 kilometrů jízdy. Kdo chce větší nezávislost, může sáhnout po volitelné 12kWh variantě, která dokáže dvojnásobek – až 140 km dojezdu. Praktické je i to, že bateriové moduly jsou navrženy jako opravitelné a vyměnitelné, takže pokud časem ztratí kapacitu, není nutné měnit celé auto.
La Bagnole je stavěna s důrazem na dlouhou životnost – nemá po pár letech skončit na vrakovišti. Nabíjení probíhá přímo ze standardní domácí zásuvky, takže se obejdete bez speciální infrastruktury. Rychlonabíjení sice chybí, ale vzhledem k menším bateriím by jeho přínos byl jen omezený.
Řidičák? Někde ani netřeba
La Bagnole existuje ve dvou homologovaných verzích podle evropských předpisů pro čtyřkolky:
Lehčí varianta L6e může být ve Francii řízena i bez klasického řidičského oprávnění. Je omezena na maximální rychlost 45 km/h, což odpovídá kategorii „voiture sans permis“. U nás by vůz zřejmě spadl mezi vozy které lze řídit od 16 let se skupinou AM/A1 a zadní registrační značkou.
Silnější provedení L7e, spadající mezi těžké čtyřkolky, už vyžaduje běžný řidičský průkaz skupiny B. Odměnou je výrazně svižnější dynamika a maximální rychlost až 80 km/h, takže se hodí i na rychlejší přesuny mezi obcemi.
Uvnitř jednoduchost, která potěší
Interiér pokračuje ve stejné filozofii: žádné blikající displeje, žádné složité ovládací panely. Palubní deska je z masivního dřeva, zbytek prostoru tvoří pouze to, co je opravdu nutné. Není zde klimatizace, dotykové obrazovky ani infotainment. A právě to mnozí ocení – je to auto, které si nebere pozornost, ale doplňuje život.
Zadní část je navíc velmi praktická. Lze ji upravit podle potřeby – uzamykatelné boxy, termoizolované úložné prostory nebo otevřená plocha na převoz materiálu. Hodí se pro drobné zemědělce, zásobování vesnických obchodů, zahrádkáře, ale i pro sportovní nadšence převážející třeba kola, rybářské vybavení či stan.
Vyrobeno ve Francii, cena lidová
Kilow se chlubí tím, že La Bagnole vzniká kompletně ve Francii – od konstrukce po finální montáž. Lokální výroba má snížit ekologickou stopu a zajistit kvalitu. Cena začíná na 10.800 eurech (zhruba 260.000 Kč), což je na docela lákavá částka.
Vozítko Kilow La Bagnole bylo představeno už na podzim roku 2022, ale až teď startuje širší prodej. V oficiálním konfigirátoru je zatím stále možná jen předobjednávka, ale první kusy jsou již v běžném provozu. K rezervaci stačí vratná záloha 990 eur.
Líbí se vám? Za nás je něčím velmi osvěžujícím – lehké, hravé a užitkové vozítko, které zvládne krátké cesty i lehčí terén.
Zdroj: Kilow