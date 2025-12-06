První jízda s novým BYD Atto 2: Seriózní výzva!
Kompaktní crossovery aktuálně s přehledem vládnou evropskému trhu. Svůj podíl si nechce nechat ujít ani čínský BYD s novinkou Atto 2. Ta přijde na náš trh ve dvou plug-in hybridních a elektrických verzích a vypadá to, že má opravdu co nabídnout.
Na našich stránkách jste o tom už číst mohli, nicméně bude toho už jen více, proto si hned ze začátku trochu zadefinujeme: NEV, tedy „New Energy Vehicles“, česky „vozidla s novým pohonem“. Zpravidla se tak označují auta, jejichž pohon spoléhá primárně na elektřinu, ať už se k ní dostala jakkoliv. To znamená bateriové elektromobily, plug-in hybridní auta či vozy s palivovými články, třeba na vodík.
V Číně už NEV dlouho tvoří samostatnou kategorii a jejím celosvětovým králem je značka BYD, celkově třetí největší výrobce automobilů dneška. Novinka s názvem Atto 2 je tak velkou věcí: vůz kategorie NEV od mistrů oboru, navíc v nejoblíbenějším segmentu Evropy. Až bychom čekali, že bude na pohled výrazný, jenže Atto 2 se ztratí i v neobvykle nudném barcelonském provozu.
Nenápadňák
A možná je to i jeho silnou stránkou. To uvidíme, až se 4310 mm dlouhé (4330 pro PHEV), 1830 mm široké a 1675 mm vysoké kompaktní SUV rozprchne do našich ulic ve velkém. Neprovokuje ničím a kopíruje asi každý aktuální designérský trend: na místě je „plovoucí“ střecha, povinné oplastování blatníků a prahů, kapkovité světlomety a zbytečně složitý zadní světelný podpis, který se snaží konzervativní vzhled trochu narušit. Známe i vozy s výraznější identitou, Atto 2 ale zase nemůže nikomu ničím vadit.
Podobné to je i v interiéru, který je ryze čínský. Dnes to ale neznamená divoký design a nízkou kvalitu, právě naopak – zcela konzervativní prostředí je vytvořené z kvalitních plastů a pečlivě zpracované, typicky pro značku je zde velký a tlustý volant se zploštěním vespod. Kvitujeme nezvykle kolmé čelní sklo a solidní výhled z kabiny, který nám (lehce) připomíná pojízdný skleník jménem Subaru Forester.
Když Atto 2 přijelo zhruba před rokem na asijské trhy, mělo 12,8" otočný displej infotainmentu. Poevropštěná verze jej má pevný, protože prý funkce byla pro zákazníky zbytečná (kdo by to jen býval řekl?). Mimo něj je zde ještě 8,8" přístrojový panel a kamera sledování pozornosti řidiče v sloupku A, což kvitujeme. Líbí se nám i bezdrátové nabíjení telefonů s výkonem 50 W ve středovém panelu, jelikož řazení probíhá páčkou vpravo pod volantem. Vpředu je místa dost, vzadu díky kolmému sezení a 2620mm rozvoru také, jen to na delší trasy nebude nejkomfortnější. Zavazadelník nabídne 450/1370 l v nejsilnější elektrické verzi, 400/1340 l pro slabší EV a 425/1335 l pro plug-in hybrid.
Pod proudem
Formy pohonu tak budou dvě, verze dokonce čtyři. Jako první bude k dispozici elektromobil Atto 2 ve verzích Active a Boost se 45,1kWh baterií a nejvyšším výkonem elektromotoru 130 kW a 290 Nm. Konstrukčním specifikem je zde zadní torzní příčka a pomalejší DC nabíjení s maximálním výkonem 65 kW. Vedle této specifikace ale bude lákavější verze se 64,8kWh baterií, výkonem 150 kW a krouťákem 310 Nm. Krom větší baterie Blade nabídne i dobíjení až 155 kW DC, a zejména dojezd až 430 km dle WLTP proti 312 km slabší varianty. Proti ní má i větší kufr díky víceprvkovému zadnímu zavěšení. Nabíjení AC proudem 11 kilowatty mají ale obě verze.
To plug-in hybrid bude pro našince jistě zajímavější. I ten je k dispozici ve dvou verzích, obě mají vpředu McPherson a vzadu torzní příčku. Liší se baterií, tedy výkonem, dojezdem a hmotností. Slabší verze Active dostala 7,8kWh LFP články propůjčující vozu elektrický dojezd dle WLTP 40 km a 930 km celkově, vpřed ji žene kombinace patnáctistovky se 72 kW a 122 Nm a trakčního elektromotoru se 145 kW a 300 Nm. Maximální kombinovaný výkon obou motorů ale značka udává pouze 122 kW.
To silnější verze už je k řidiči trochu štědřejší s kombinovaným výkonem 156 kW, 18,0kWh kapacitou baterie a čistě elektrickým dojezdem 90 km, s pomocí benzinového agregátu až 1000 km. Slabší verzi dobijete 3,3kW AC nabíječkou za 2,7 h, silnější za tři hodiny výkonem 6,6 kW. Všechny verze mimo základního PHEV nabídnou funkci V2L o maximálním výkonu 3,3 kW.
A právě nejsilnější plug-in jsme si mohli v okolí Barcelony zlehka vyzkoušet. Atto 2 je upřímným vozem – jeho vzhled koresponduje s tím, jak jezdí. Nastupujeme tedy do vysoko položené, ale komfortní řidičovy sedačky a s hutným zvukem zavíráme dveře. Po nastartování se typicky pro PHEV neděje nic, atypicky pro mnohé se neděje nic ani s rázným zrychlením. S maximálním výkonem více než dvojnásobně vyšším totiž elektromotor spalovák na zrychlení většinou vůbec nepotřebuje, zapíná jej pouze tehdy, pokud nemá šťávu – či ve vysokých rychlostech. Na dálnici se tak už ševelení atmosférické patnáctistovky s termální účinností 43,03 % trochu projeví, probudí ji i využití režimu Sport. Pak se přidá do soustavy i spalovací motor prostřednictvím spojky a stálého převodu, pohon tedy nepůsobí tak elasticky jako třeba u toyoty.
Ceny zatím známe pouze orientační. Plug-in hybridní BYD Atto 2 bude na evropských trzích začínat na zhruba 700 tisících korun, zatímco plně elektrická verze odstartuje na asi 900.000 Kč. Uvidíme, co na to řekne oficiální český ceník.
Plusy
- Bohatá výbava
- Hospodárný pohon
- Komfortní jízda
Minusy
- Nevýrazný vzhled
- Pár laciných detailů uvnitř
|Základní technické údaje BYD Atto 2
|EV 45,1 kWh
|EV 64,8 kWh
|PHEV 7,8 kWh
|PHEV 17,8 kWh
|Motor
|PMSM
|PMSM
|zážehový R4, PMSM
|zážehový R4, PMSM
|Zdvihový objem (cm3)
|-
|-
|1498
|1498
|Výkon (spalovací motor) (kW při min-1)
|-
|-
|72
|Točivý moment (spalovací motor) (Nm při min-1)
|-
|-
|122
|Výkon (el. motor) (kW)
|130
|150
|145
|Točivý moment (el. motor) (Nm)
|290
|310
|300
|Systémový výkon (kW)
|-
|-
|122
|156
|Převodovka
|stálý převod
|Vnější rozměry, rozvor (mm)
|4310 x 1830 x 1675, 2620
|4330 x 1830 x 1675, 2620
|Objem zavazadlového prostoru (l)
|400/1430
|450/1370
|425/1335
|Max. rychlost (km/h)
|160
|180
|Zrychlení 0-100 km/h (s)
|7,9
|9,1
|7,5
|Kombinovaná spotřeba (WLTP) (l/100 km, kWh)
|14,5
|13,8
|probíhá homologace
|1,8