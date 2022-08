BMW upřesňuje plány s platformou Neue Klasse, jako první ji využije sedan a SUV

V minulosti jsme již párkrát psali o platformě Neue Klasse, kterou připravuje německá automobilka BMW. Nyní se dozvídáme, že by ji po elektrickém sedanu mělo využít také SUV.

Že BMW plánuje v roce 2025 odhalit novou platformu, které říká Neue Klasse, už víme. Stejně tak víme, že prvním modelem, který ji využije, bude auto velikostí odpovídající současné řadě 3. Předseda představenstva skupiny BMW, Oliver Zipse, nyní upřesnil, jakou budoucnost platformu čeká.

Platforma Neue Klasse bude pro BMW důležitá, má totiž definovat budoucí podstatu skupiny BMW. Značka platformu popisuje jako zaměřenou na udržitelnost, cirkulární ekonomiku a používání nových technologií a výrobních procesů. Výroba prvního modelu postaveného na Neue Klasse začne v roce 2025 nejprve v maďarské továrně značky, později odstartuje i v mnichovské.

Některé zdroje odhadují, že by nový model mohl recyklovat název i3, přičemž by mělo jít o sedan paralelně nabízený spolu s benzínovým a naftovým BMW řady 3. Podle BMW je totiž zatím předčasné úplně zrušit nabídku spalovacích motorů, protože ne všechny trhy budou v dohledné době na elektrickou budoucnost připraveny. Příští generace BMW řady 3 navíc už dostala kódové označení G50 (sedan) a G51 (kombi) a přijít má v roce 2027.

Po elektrickém i3 má následovat také SUV, zřejmě nazvané iX3, které bude rovněž nabízeno po boku benzín a naftu spalujícího modelu X3. Podobně jako u řady 3 se odhaduje, že i model X3 se dočká další generace se spalovacími motory. Zatímco i3 a iX3 budou stát na platformě Neue Klasse, jak příští řada 3, tak model X3, budou pravděpodobně stát na modernizované verzi platformy CLAR.

Mimochodem, pod názvem i3 už BMW prodává elektrickou verzi stávající řady 3, byť jen na čínském trhu. Použití tohoto názvu pro budoucí elektrický ekvivalent spalovacího modelu díky tomu má jistý precedens.

Závěrem zmiňme, že podle BMW bude do konce desetiletí na platformě Neue Klasse stát více než polovina prodaných vozů značky. Připravena by měla být také na zástavbu vodíkového pohonu, což by mohlo dát vzniknout nové generaci vodíkového modelu iX5. První ochutnávku nové platformy Neue Klasse bychom měli dostat na frankfurtském autosalonu v září příštího roku.