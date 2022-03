BMW i3 eDrive35L je první čistě elektrickou trojkou, vznikla speciálně pro Čínu

Automobilka BMW navazuje novým čistě elektrickým modelem i3 eDrive35L na vysokou popularitu aktuálního trojkového sedanu v Číně, který se na tamním trhu stal v roce 2021 dokonce nejprodávanějším prémiovým vozem své velikosti. Není tedy divu, že byl model i3 eDrive35L navržen pro specifické požadavky čínských zákazníků.

Jak už název naznačuje, BMW i3 eDrive35L nabízí oproti standardnímu sedanu BMW řady 3 větší rozvor, který narostl o 11 cm, a celkově delší karoserii. Automobilka se tak chlubí ještě větším prostorem v druhé řadě sedadel, který je pro čínské zákazníky mimořádně důležitý.

Kromě toho by mělo BMW i3 nabídnout sportovní jízdní dynamiku, komfort při cestách na dlouhé vzdálenosti a nechybí ani široké možnosti individualizace. Standardem značky zůstává také vysoká kvalita zpracování nebo široká nabídka služeb. V kabině je tak například nový infotainment s BMW OS8, podporou 5G a bohatou nabídkou konektivity.

BMW i3 eDrive35L je vybaveno nejnovějšími komponenty 5. generace elektrického pohonu BMW eDrive, které známe již z modelů BMW iX3, i3 nebo iX. Maximální výkon vozu je 210 kW, zatímco nejvyšší točivý moment až 400 Nm. Akceleraci z 0 na 100 km/h tak vůz slibuje za 6,2 sekundy.

O napájení vozu se staré vysokonapěťová baterie s využitelnou kapacitou 66,1 kWh, která by měla vystačit k dojezdu až 526 kilometrů – ovšem dle čínského standardu CLTC. Spotřeba by se pak měla pohybovat okolo 14,3 kWh/100 km (dle CLTC). Maximální nabíjecí výkon je až 100 kW (DC), díky čemuž by mělo být možné vůz nabít z 10 na 80 procent za 36 minut.

Automobilka dodává, že podvozek byl naladěn speciálně pro podmínky čínských silnic, za čímž stojí výzkumná a vývojová divize společnosti BMW Brilliance Automotive Ltd. v Šen-jangu, která přizpůsobila i některé další komponenty specifickým požadavkům čínského trhu.

Nové BMW i3, podobně jako ostatní elektrické modely BMW v Číně, navíc nabídne majitelům bezplatný přístup k více než 98 % veřejné nabíjecí infrastruktury od různých dodavatelů. Pouze s jednoduchou registrací na BMW Charging.

BMW i3 eDrive35L se bude vyrábět výhradně v čínské továrny BMW Brilliance Automotive Ltd. v Lydii v Šen-jangu. Díky tomuto modelu se navíc nabídka automobilky BMW v Číně rozroste na šest čistě elektrických modelů. Do roku 2030 by pak automobilka chtěla dosáhnout až 50% podílu čistě elektrických vozů v celosvětových prodejích.