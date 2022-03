Za volantem elektrického BMW i4: Zaslouží si štítek M?

Pamatujete si ještě na pozdvižení způsobené modely BMW i3 a i8? Mnichovská automobilka s odstupem času přiznala, že se designem svých elektrifikovaných novinek snažila šokovat a vzhledově je zcela odlišila od čehokoliv jiného, na co jsme z produkce značky byli zvyklí. Dnes už to prý není potřeba, neboť se elektromobily pozvolna stávají běžnou součástí našeho života. A tak nové, čistě elektrické BMW i4 vypadá takřka shodně jako konvenční BMW řady 4 Gran Coupé. Ne všechno ale zůstalo při starém…

Plný zvědavosti jsem přijal pozvání k úvodnímu svezení s elektrickou novinkou, které se tentokrát odehrávalo doma na českých cestách. Vyzkoušeli jsme městské popojíždění, okresky, dálnici, ale třeba i pokropený mostecký polygon. Třešničkou na dortu pak bylo rychlonabíjení na stanici Ionity. A aby bylo sbírání úvodních dojmů kompletní, v průběhu dopoledne jsme mohli otestovat obě dostupné verze – civilnější eDrive40 a plnotučné M50. Ano, jde o historicky první elektrické „emko“ v nabídce.

Nejprve daily

První část jízd dostávám do rukou BMW i4 eDrive40. Pokud vám takový název nic neříká, pak vězte, že označuje verzi s jedním elektromotorem (a tedy pohonem zadních kol) o výkonu 250 kW (340 k) a točivém momentu 430 newtonmetrů. Základ je to více než slušný, vždyť takové auto navzdory pohotovostní hmotnosti 2,1 tuny zrychlí na stovku za 5,7 sekundy a pokračovat umí na maximálních 190 km/h.

Protože vím, že svižnější svezení mě čeká až cestou zpět, zkouším se nyní zaměřit na spotřebu. Jen připomenu, že akumulátor obou variant má využitelnou kapacitu 80,7 kWh a u rychlonabíječek jej lze doplňovat výkonem až 205 kW. Dobití z deseti na 80 % by tak mělo být otázkou jednatřiceti minut. Bavíme-li se o dobíjení z domácího wallboxu, výkonem 11 kW to dle technických údajů trvá 8,5 hodiny. Vyjíždíme společně s ostatními z pražských Butovic, přičemž cílovou destinací je mostecký polygon. Na začátku máme dobito do plna a palubní počítač hlásí dojezd 392 km. Mix krátké cesty Prahou, nějaké té dálnice a převážně okresek přináší v cíli (při dodržování všech rychlostních limitů) průměrnou spotřebu 20,5 kWh. To není špatné, zohledníme-li venkovní tři stupně Celsia. Evidentně jsem jízdou potěšil i samotné počítadlo, neb z původního dojezdu zmizelo po devadesáti kilometrech jen 65 km.

Když už zmiňuju počítadlo, sluší se připomenout, že pracoviště řidiče prošlo oproti spalovací čtyřce výraznou obměnou. Klasické uspořádání interiéru, které u BMW roky tak moc chválíme, dalo sbohem oblíbenému středovému panelu s nespočtem tlačítek a volí minimalističtější řešení, u kterého se většina funkcí ovládá dotykem na obrazovku. Jasně, nějaká tlačítka pod displejem a na středové konzole zůstávají, třeba takovou teplotu už ale měníte výhradně ťapkáním. Na středový displej navazuje po vzoru BMW iX další obrazovka nahrazující klasické budíky. Ano, velmi podobné moderním mercedesům, jen tady mají displeje jemně prohnutý tvar.

Na podrobné zkoumání všemožných vychytávek BMW i4 budeme mít dostatek času během klasického týdenního testu, tak se teď pojďme vrátit k samotné jízdě. Ani základ co do dynamiky rozhodně nestrádá a svižně umí vyrazit nejen z místa, ale i při potřebě rychlého předjetí či připojení do levého pruhu. Podvozek je utaženější, ale v komfortním režimu vlastně až překvapivě hladce a pohodlně tlumí většinu nerovností. A to můj exemplář obouvá devatenáctipalcová aerodynamická kola (mimochodem za příplatek 72.904 Kč). Jízda je to tedy celkově pohodová, ve velmi dobře odhlučněné kabině vás nic neruší, snad jen při dálničním tempu se už začíná ozývat jemný aerodynamický svist, na kterém mají podíl především bezrámové dveře.

Pro náročnější

Přijíždíme na mostecký polygon, kde máme možnost vyzkoušet vlastnosti vozu na vodou zkrápěné zatáčce. Navíc smíme omezit, případně zcela deaktivovat stabilizační systém. A to je nabídka, který se neodmítá! Stále sedím v základní zadokolkové verzi a vyrážím k prvnímu pokusu o jízdu bokem. Začátek vypadá slibně, vůz se mi po intenzivnějším sešlápnutí akcelerátoru daří hezky rozhodit. Pravý pedál je však mimořádně citlivý a chybí jakákoliv prodleva. Příliš pozdě zjišťuju, že jsem jej sešlápnul až moc, nepomáhá ani hbité kontra, takže rychle končím v hodinách. Uklidňuje mě alespoň to, že jsem mezi kolegy nebyl zdaleka první ani poslední. Do druhého pokusu tedy opatrněji, rozhození není tak efektní, ale zatáčku se mi tentokrát povede vykroužit jedna radost. Jde to vlastně poměrně snadno, jen musíte počítat s tím, že všechna ta hmota navíc pod vámi je prostě cítit.

Rychlé přesednutí do provedení M50 a hurá zpět do akce. „Emko“ má elektromotory dva a včetně krátkodobého boostu se chlubí výkonem 400 kW (544 k) a 795 newtonmetry točivého momentu. Stovka za 3,9 sekundy a maximální rychlost 225 km/h vypadají ještě o něco sympatičtěji než v případě prvního vzorku. Je to sice čtyřkolka, ale preferující zadní nápravu. Nájezd do kluzké zatáčky jsem si tedy tentokrát dovolil v o něco vyšší rychlosti. Zadek se nechává rozhodit neméně snadno jako u zadokolky, jízdu dveřmi napřed se mi ale akcelerátorem daří korigovat mnohem lépe, průjezd je hladší a čistější. Až musím sám sebe pochválit! A to se prosím pěkně bavíme o autě s pohotovostní hmotností 2,3 tuny, která je i tady, chvilka napětí… pořádně znát.

Jenže BMW si stojí za tím, že ostřejší i4 je opravdu čistokrevným „emkem“. Dostává specificky naladěný podvozek s adaptivními tlumiči, přídavné výztuhy v přední části i u zadního zavěšení a v neposlední řadě i lehce upravenou aerodynamiku. Zajímavé je takřka ideální rozložení hmotnosti 48,2/51,8 % či vzduchové odpružení zadní nápravy. Ale pozor, to není specifikum ostré verze M, dostávají jej obě varianty.

Ani tady si po prvním krátkém svezení nedovolím dělat jakékoliv závěry, ale musím říct, že M50 na mě vážně zapůsobilo. Drtivou dynamiku v přímce jsem čekal a samozřejmě se jí dočkal. Tady už vás akcelerace regulérně přišpendlí do sedačky a hooodně rychle začne rozmazávat veškeré předměty v okolí. Sympatická je však i okresková jízda – přesné řízení, fungování tužšího podvozku a hlavně preference zadní nápravy, která o sobě dává vědět každou chvilku, i když máte elektronické pomocníky pozapínané. Fanoušci divize M asi budou nadváhu jen těžko odpouštět, ale vezmeme-li v potaz, s jakou technikou pro elektromobily mohou automobilky v roce 2022 pracovat, lépe to asi udělat nešlo. Takže abych odpověděl na otázku v titulku, ano! Tady „emko“ rozhodně neznačí jen sportovně střižený optický paket, ale prošlo výraznými úpravami a snaží se pobavit obdobně jako ostatní „emka“. Ne stejně, ale velmi podobně.

Stíháme i dobít

Jak jsem říkal, na první seznámení s elektrickými novinkami BMW máme jen omezené množství času, přesto jsme v nahuštěném programu stihli i dobíjecí zastávku. A rovnou na rychlonabíječce Ionity v Lovosicích, která nabízí dobíjecí výkon až 350 kW. BMW i4 tu tedy pohodlně využije svůj maximální nabíjecí potenciál. Protože ale přijíždím k nabíječce se skoro třetinou baterie, nedostávám se na absolutní maximum. Alespoň na chviličku se u stojanu objevuje výkon přes 200 kW, krátce poté ale klesá na nějakých 180 kW a dále pokračuje směrem dolů úměrně s rostoucím počtem procent. I tak je doplnění na maximum otázkou několika desítek minut.

Tajemstvím už nejsou ani ceny. Základní BMW i4 začíná na 1.453.400 Kč, ostřejší „emko“ stojí minimálně 1.797.900 Kč. Zdá se vám, že to na dané poměry není zas až tolik? Nezdá, neboť ceny se jen nepatrně liší od spalovacích sourozenců s obdobnými technickými specifikacemi. Jasně, pořád se v konfigurátoru můžete pořádně rozšoupnout a cenovku vyšroubovat o několik stovek tisíc. Cenotvorba BMW mi však v tomto případě přijde velmi sympatická. Tolik první ochutnávka, těšíme se co nevidět u klasického testu!