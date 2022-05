BMW i7 objektivem vizionářského fotografa: Jak se vám líbí v nezvyklé kampani?

Automobilka BMW, která je dobře známá provázáním s uměleckým světem například prostřednictvím tzv. „art cars“, se během propagace nové generace sedmičkové řady spojila s uznávaným britským fotografem Nickem Knightem, který údajně patří k nejvlivnějším a nejvizionářštějším fotografům současnosti.

Knight svým objektivem zpochybňuje konvenční pojetí krásy, zabývá se kontroverzními společenskými otázkami a pohrává si s iluzí a pravdou, jak uvádí automobilka. Navíc ve svých fotografiích často experimentuje s nejnovějšími technologiemi a kombinuje je s klasickou fotografií.

„BMW i7 je inženýrství nejvyšší úrovně. V souladu s tím bylo naší ambicí nechat vůz nafotit mezinárodně uznávaným umělcem a zinscenovat jej jako umělecké dílo. Mimořádná spolupráce s Nickem Knightem byla pro nás všechny velmi inspirativní. Ještě nikdy nebylo BMW pojato tak uměleckým a progresivním způsobem,“ vysvětluje Jens Thiemer, senior viceprezident pro zákazníky a značku BMW.

Nové čistě elektrické BMW i7 přitom bývá popisováno jako začátek nové éry a v uměleckém světě by ho prý měl nejlépe vystihovat termín Forwardism, který popisuje radost z vidění a cítění budoucnosti ještě před jejím vytvořením. Koncepce by měla spočívat v neustálé zpochybňování a překonávání běžných konvencí.

„Líbí se mi myšlenka, že Forwardism je spíše o pohybu do budoucnosti než o odkazování na minulost. Pro mě je to jediný způsob, jak se můžeme skutečně vyjádřit a stanovit si náročné cíle,“ popisuje Nick Knight svou práci

„Proto jsem se rozhodl u těchto fotografií invertovat barvy a pracovat v barevném prostoru, který vyjadřuje myšlenku: ‚Tohle je nové, tohle je něco, co jste ještě neviděli.‘ To byl výchozí bod tohoto projektu, který má lidi podnítit k přemýšlení o budoucnosti. Důležité pro mě bylo zejména to, aby to vypadalo jinak než všechno, co jste dosud viděli,“ dodává Knight.