BMW i8 slaví 20.000 vyrobených kusů. Už brzy však skončí

BMW slaví významné jubileum. Ve své továrně v Lipsku vyrobilo již 20.000 exemplářů svého sportovního plug-in hybridu i8. Tohoto jubilea dosáhlo pět let od zahájení výroby, i8 se začalo sériově vyrábět v dubnu 2014, čtyři roky od prvotního konceptu naznačujícího příchod tohoto vozu.

Překonání této hranice znamená, že se BMW i8 stává jedním z prodejně nejúspěšnějších plug-in hybridů na světě, a to přestože jde o sporťák, od něhož se prodejní rekordy nečekají.

Zároveň je to však již náznak blížícího se konce tohoto modelu, alespoň v současné podobě. Výroba BMW i8 má skončit v dubnu 2020.

Co bude poté, zatím ví jen uvnitř automobilky. V minulých měsících vyšlo najevo, že v Mnichově zvažují různé cesty, jakými se do budoucna vydat. Podle původních plánů měl nástupce využít „jen“ vylepšenou techniku stávající generace, později ale automobilka začala zvažovat koncepci čistě elektrického sporťáku, který by využil ústrojí z připravovaného BMW iNext.

Do toho však přišly ještě zprávy, že BMW přece jen zůstane u plug-in hybridu. Měl by se však přejmenovat na i12 a zkombinovat přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec s dvěma elektromotory, což by přineslo výkon okolo 670 koní (493 kW). To dnešní i8 se spoléhá na 1,5litrový tříválec a dva elektrické motory o kombinovaném výkonu 275 kW.

Možnou podobu nástupce pak v létě naznačil koncept BMW Vision M Next, který kombinoval futuristický design s odkazy na slavné BMW M1 z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let.

Určitým rozloučením se současnou generací je pak edice Ultimate Sophisto, jejíž produkce je plánovaná jen na 200 exemplářů – 200 kupé a 200 roadsterů, přičemž právě jeden z nich je i jubilejní 20.000. i8. Každé z těchto aut bude lakováno šedým lakem Sophisto doplněným o bronzově zbarvené detaily.

BMW i8 se nejprve začalo vyrábět jako kupé, v roce 2018 doplnila nabídku otevřená verze i8 Roadster, vycházející z konceptu i8 Spyder, který debutoval už šest let předtím. Novinka v nabídce dostala baterie s vyšší kapacitou, kterou v rámci modernizace převzalo i kupé.