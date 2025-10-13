BMW M2 po půl století vrací ducha legendárního 2002 Turbo. Za designovou edici si slušně připlatíte
M2 Turbo Design Edition není jen poctou modelu 2002 Turbo, ale také připomínkou zrodu éry přeplňovaných motorů v Evropě. Podle posledních zpráv si tuhle lahůdku ovšem vychutnají pouze Američané.
M2 je aktuálně nejkompaktnějším modelem divize BMW M. Kupé můžeme považovat za nepřímého nástupce klasického BMW 2002 Turbo ze začátku sedmdesátých let.
Tento model byl prvním evropským sériově vyráběným vozem s turbodmychadlem. Premiéru měl v roce 1973 ve Frankfurtu a spolu s modelem 3.0 CSL stál u prvopočátků formující se divize BMW Motorsport.
Jeho výroba byla ukončena před padesáti lety, a možná proto se BMW rozhodlo připomenout si tuto ikonu limitovanou sérií M2 Turbo Design Edition.
Jak název napovídá, jedná se především o designovou záležitost, takže přeplňovaný řadový třílitr s výkonem 352 kW v americké verzi (evropská má 390 kW) a točivým momentem 650 Nm zůstává beze změny. To znamená, že stovku zdolá za 4,1 sekundy a s paketem M Driver’s dosáhne maximální rychlosti 280 km/h. Stejně jako model 2002 Turbo pořídíte tuto verzi pouze s manuální převodovkou.
Zatímco 2002 Turbo byla dodávána v šedé metalíze Polaris a bílé Chamonix, M2 Turbo Design Edition se pojí výhradně s bílým odstínem Alpine White. Dokonalý kontrast tvoří karbonová kapota, černá výplň ledvinek a barevně sladěný střed kapoty se zrcadlově obráceným nápisem „turbo“. To proto, aby jej řidiči vpředu přečetli správně ve zpětném zrcátku. Tento prvek měla i 2002 Turbo, jen byl posunut do spodní části předního nárazníku. Nedílnou designovou součástí jsou tříbarevné pruhy na kapotě, střeše a víku kufru.
Interiér rovněž odpovídá standardnímu provedení s karbonovým dekorem. Kryt schránky před řadicí pákou zdobí plaketa „turbo“. Limitovanou edici připomenou také osvětlené prahy s nápisem M2 Turbo. Mezi další standardní prvky patří adaptivní Full LED světlomety s automatickým dálkovým režimem, Live Cockpit Professional s Head-Up displejem a indukční nabíjecí plocha. Náročnější zákazníci si mohou připlatit za karbonové sedačky s výrazným bočním vedením.
Kolik kusů M2 Turbo Design Edition vznikne, není jasné, ale automobilka předesílá, že pokud ji potkáte, bude to vzácnost. Výroba naběhne příští rok v lednu, k dispozici ovšem bude zřejmě pouze pro severoamerický trh. Naprosto zřejmý je však fakt, že za speciální edici automobilka naúčtuje navíc v přepočtu necelých 317.000 Kč proti standardní ceně startující na 1.465.000 Kč. Exkluzivita koresponduje s klasickým BMW 2002 Turbo, kterého bylo vyrobeno pouhých 1672 kusů, než mu život ukončila ropná krize v roce 1975.
Zdroj: BMW I Video a foto: BMW