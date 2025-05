Zakladatelé Alpiny se pouštějí do nového projektu. První počin je fascinující

Když se řekne Bovensiepen, mnoho lidí to ze židle nezvedne. Alpina však už ano – a právě rodina Bovensiepenů jsou zakladateli tohoto dvorního úpravce vozů značky BMW. Čerstvě představují svůj nový projekt, který nese jejich jméno spolu s jedním dalším, globálně o dost známějším – Zagato.

Šedomodrý grand tourer se představil na přehlídce elegance Villa d’Este a není to elektromobil. Naopak jeho technickým základem je BMW M4. Jednoho by to snad i trklo ze siluety, klik dveří, zrcátek či zadních lamp, ale na to potřebujete být opravdovými znalci – na první pohled je Bovensiepen Zagato svébytným automobilem.

Kromě zcela nových panelů karoserie, skel i střechy, která nese charakteristický prvek značky Zagato – dvě boule, teoreticky na helmy řidiče a spolujezdce. Podle tiskové zprávy bude každý kousek „tak unikátní, jako jeho majitel“. Bude se vyrábět ručně v bavorském Buchloe a nabídne obrovskou šíři možností personalizace.

TEST BMW M4 Competition Cabrio – Neopakovatelný zážitek Marek Bednář Testy

V interiéru je to už trochu jinak, tam se nedá hovořit o vlivu BMW, nýbrž o palubní desce a ovládacích prvcích přímo převzatých z BMW. Volant má dokonce jen jiné logo a grafika přístrojového štítu přílišných změn také nedoznala. Interiér může být celý čalouněný kůží Lavalina v 16 různých barvách, ale na přání je možné mít kabinu v téměř jakémkoliv odstínu. K mání je také alcantarové čalounění ve 45 různých barvách.

Pod kapotou pracuje třílitrový řadový šestiválec se dvěma turbodmychadly, který nabízí 611 koní (449 kW) a 700 Nm. Stokilometrovou rychlost zdolá za 3,3 sekundy a pokračuje k maximálce nad 300 km/h, alespoň podle slov Bovensiepenu. Spotřeba bude potenciální zákazníky zajímat jen proto, aby odhadli, jak často budou muset zastavovat u pumpy, ale pro úplnost – podle předběžných dat to bude 10,9 l/100 km.

Víme první: Ultimátní BMW M2 CS má 530 koní a maximálku přes 300 km/h Ondřej Šámal Novinky

Na silnici ho drží speciálně vyvinuté tlumiče značky Bilstein s možností nastavení do tří jízdních režimů a odlehčení se stará mimo jiné titanový výfukový systém značky Akrapovič, který má snížený zpětný tlak a je o 40 % lehčí než ten původní na M4. Celý vůz ovšem váží 1.875 kg, což je o čtvrt metráku víc než BMW M4 s manuální převodovkou a řidičem.

Bovensiepen Zagato bude „přísně omezen“ co do počtu vyrobených kusů, ovšem kolik jich bude, se má svět dozvědět v posledním čtvrtletí letoška spolu s cenami. Žádnou láci však pochopitelně nečekejte.

A co bude s Alpinou, když se její zakladatelé pustili do jiného projektu? Stoprocentně ji už vlastní BMW a v příštím roce chce odhalit plán pro tuto značku do budoucna. Jistě k ní bude mít co říci bývalý designér Polestaru Max Missoni, který do BMW přišel na pozici šéfdesignéra luxusních modelů včetně Alpiny.

BMW M4 CS na okruhu Nürburgring • Zdroj: BMW

Zdroj: Bovensiepen | zdroj foto: Bovensiepen | zdroj videa: BMW