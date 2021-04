BMW M3 už brzy pořídíte se čtyřkolkou. Co prozradilo o své technice?

BMW M3 je léta etalonem řidičského automobilu. Jenže doba se mění a ne každému ryzí sportovní sedan s pohonem zadních kol vyhovuje, a tak kvůli závratnému výkonu pokukuje po pohonu všech kol. BMW na tento zájem slyší, a tak novou generaci M3 uvede také s pohonem všech kol. Uvedení M3 ve čtyřkolce je plánované na červenec.

Pohon všech kol bude dostupný pro silnější provedení M3 Competition, jehož šestiválec dosahuje výkonu 375 kW, a to výhradně v kombinaci s osmistupňovou automatickou převodovkou. Je to vcelku logické, zájemci o manuál by stejně chtěli spíše puristické auto, a tak bude nadále dostupný jen se zadokolkou, navíc pouze ve výchozí verzi M3. To samé přitom bude platit také pro odvozené M4 Competition.

Pohon M xDrive je známý už z dalších modelů BMW M, když je opět přizpůsoben nasazení ve sportovně laděném automobilu. Systém tak upřednostňuje kola zadní nápravy, ta přední se do hry vloží pouze v případě, že zadní kola již nejsou schopna přenášet výkon na vozovku.

Systém je přitom navržen tak, aby dokázal přenést hnací sílu na vozovku bez její ztráty v podobě prokluzu zejména při vyloženě dynamické jízdě nebo pokud se některé z kol potýká s menší přilnavostí.

Součástí výzbroje je tak aktivní M diferenciál, který aktivně mění rozdělení točivého momentu mezi zadní kola. Nechybí ani speciální mazání vícelamelové spojky, navržené tak, aby mechanismus rozdělování hnací síly fungoval účinně i při dynamické jízdě.

Právě vícelamelová spojka umístěná v rozvodovce plynule a variabilně rozděluje točivý moment mezi přední a zadní kola. Hnací sílu k přednímu a zadnímu diferenciálu přivádějí speciálně vyvinuté spojovací hřídele. Poloosy přenášející sílu motoru z diferenciálů na kola jsou taktéž navržené přímo na míru těmto sportovním modelům.

Rozvodovka je přitom vybavena na míru naprogramovanou řídicí jednotkou a integrovaným systémem kontroly trakce. Může tak výjimečně rychle vyrovnávat rozdíly v rychlosti otáčení mezi předními a zadními koly, aniž by bylo nutné aktivovat stabilizační systém DSC.

S pohonem všech kol souvisí také přepracovaná přední náprava s dvojicí oddělených spodních ramen a svislou pružicí vzpěrou, která se vyznačuje speciálně upravenou geometrií a přímo pro tento model navrženým převodem řízení.

Vedle jistějšího chování čtyřkolka zajišťuje také lepší akceleraci. M3 Competition Sedan s pohonem M xDrive zrychlí z 0-100 km/h za 3,5 sekundy, což je o čtyři desetiny rychleji než v případě zadokolky. Pohon obou náprav mimochodem přidává 50 kg pohotovostní hmotnosti.

Jak už to pak u čtyřkolek divize BMW M bývá, nastavení chování lze upravit. K dispozici jsou tři různé režimy přenosu hnací síly. Ve výchozím nastavení čtyřkolka upřednostňuje pohon zadních kol, při zajištění maximální trakce a precizní ovladatelnosti. V režimu 4WD Sport putuje k zadním kolům více točivého momentu, což už umožňuje provádět řízené přetáčivé smyky. Řidiči pak mohou také systém DSC zcela vypnout a poté aktivovat režim 2WD, kdy se hnací síla přenáší pouze na zadní kola. Při objednání tzv. volitelné M kontroly trakce pak lze při vypnutém DSC upravit nastavení protiprokluzového systému v deseti stupních. Ani u čtyřkolky přitom nebude chybět systém hodnocení driftů.

S příchodem pohonu všech kol tak nabídka M3/M4 čítá šest derivátů. Základem je M3/M4 s výkonem 353 kW, pohonem zadních kol a manuální převodovkou, nad nimiž stojí M3/M4 Competition s 375 kW a automatem, s výběrem mezi zadokolkou a nově nabízenou čtyřkolkou. Tím ale rozšiřování nabídky nekončí. Ještě v letošním roce přibude M4 Cabrio jako doplněk k výchozímu kupé, v roce 2022 pak bude následovat ostré kombi M3 Touring. Naopak M4 Gran Coupé prý očekávat nemáme.