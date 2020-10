BMW M8 Competition Cabrio – Raketa, která pocuchá

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Když před lety BMW řady 6 přišlo o verzi kupé, všem bylo jasné, že mnichovští po letech vzkřísí řadu 8. Původní generace se prodávala od května 1989 rovných deset let a ruku na srdce, BMW si od tohoto projektu asi slibovalo více než 30.603 prodaných kusů po celém světě.

Se svým předchůdcem nemá novinka samozřejmě nic společného. Snad vyjma bezrámových bočních oken. Tedy novinka… ono už od premiéry osmičkového kupé uběhlo dva a půl roku. Nejprve se ukázalo kupé, později kabriolet a nakonec čtyřdveřové Gran Coupé. Všechny karosářské varianty se v minulém roce dočkaly emkové verze. Samozřejmě s možností zaškrtnout ještě pořádně ostrou příplatkovou položku jménem Competition.

A tím se pomalu dostáváme k testovanému autu. Ano, je to BMW M8 Competition Cabrio, za mě nejzajímavější provedení osmičkové řady. Zkombinovat stovku za 3,3 sekundy, maximální rychlost 305 km/h a „gétéčkový“ komfort na dlouhé cesty s otevřeným nebem nad hlavou, tomu říkám výzva. Mimochodem, na kabriu se pracovalo i před nějakými třemi dekádami u předchůdce. Tehdy ale mnichovští projekt zatrhli pro vysokou hmotnost a obrovskou cenu.

Milionové příplatky

Když přijdete do showroomu BMW, na emkovou verzi otevřené osmičky musíte mít v kasičce alespoň 4,3 milionu korun. Za takovou cenu samozřejmě dostanete všechno potřebné a ještě pytel výbavy navíc. Standardem jsou BMW laserové světlomety, 20“ kola z lehkých slitin, komfortní bezklíčový systém, digitální klíček a tak dále.

Jenže pro vozy s ledvinkami na přídi si snad nikdo nechodí s tím, že by se při konfigurování nechtěl ještě trochu rozmlsat. A tak BMW dává nespočet možností příplatkové výbavy. Jen v našem případě dělají prvky navíc dalšího 1,3 milionu korun. A to do toho nepočítáme ještě ozdobné exteriérové díly M Performance… ale pojďme popořadě.

Pro nás je klíčový M Competition paket za bratru 460.668 Kč. Kromě posíleného motoru z 441 na 460 kW jsou součástí 20“ M sportovní kola a M sportovní výfukový systém. Vyjma toho se provedení Competition vyznačuje celokoženým čalouněním, M bezpečnostními pásy a vysoce lesklými černými okenními lištami. Ten zajímavý metalický lak se jmenuje Zanzibar a stojí 162.570 Kč. Dále tu máme karbon-keramické brzdy (+238.472 Kč), M karbonový exteriérový paket (+146.328 Kč), prémiový audiosystém Bowers & Wilkins (+105.690 Kč) a pár dalších položek v řádech desetitisíců.

Ani obouvané dvacítky, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nejsou součástí balíčku M Competition. V našem případě obouváme kovaná kola s trojrozměrným designem, na který má BMW vlastní patent. Tyto kované disky z nabídky M Performance pořídíte jen a pouze pro modely M5 a M8 a stojí 188.773 Kč. Náš kousek je dozdoben ještě M Performance karbonovými bočními prahy za 60.812 Kč a černou mřížkou chladiče s karbonovým rámečkem (+31.707 Kč), chvála bohu normální velikosti. Suma sumárum koukáme na auťák v hodnotě necelých šesti milionů korun.

Jako doma

Ještě před usednutím do interiéru si povězme něco málo o střeše. BMW vsadilo na elektricky ovládanou plátěnou střechu, kterou jednoduše stáhnete a zase natáhnete tlačítkem v interiéru. Jak jste mohli vidět v našem pátečním videu, celý proces trvá 15 sekund. Výhodou mnichovského kabria je fakt, že to zvládne kdekoliv po městě, neboť se střechou lze manipulovat do rychlosti až 50 km/h. A nenáročná je rovněž instalace větrolamů, umístěných v zavazadelníku.

Proč jako doma? Protože kdo v posledních letech seděl v některém z moderních bavoráků, ten se ani v osmičce neztratí. Jasně, někdo sportovnímu vrcholu značky můžete vyčítat, že se od svých sourozenců příliš neliší, a že by na vás v kabině auta se základní cenou 4,3 milionu mohla dýchat ještě větší unikátnost, já osobně jsem však spokojen. Sportovní sedačky skvěle drží tělo, sedí se tu příjemně nízko, všechny důležité ovladače a tlačítka jsou hned při ruce a třešničkou je multimediální systém BMW Professional, za mě stále nejlepší a nejintuitivnější řešení, které dnes můžete pořídit. A zapomenout nesmíme ani na volant s ideálně tlustým věncem a dvěma červenými tlačítky pro nastavení jízdních vlastností.

Zatímco vpředu se sedí parádně, vzadu už je to z velké části o kompromisech. S krkolomným nastupováním se tak nějak počítá. Po usednutí sám za sebe ale zjišťuji, že mi tu moc místa pro nohy a nad hlavou nezůstává. A to měřím pouze 176 centimetrů. Kdokoliv s výškou nad 180 cm už vyloženě bojuje s tím, aby se sem rozumně poskládal a vydržel nějakou tu delší cestu.

BMW M8 Competition Cabrio

Hodný strýček Standa samozřejmě nemohl o zážitek z krásného a rychlého BMW ošidit ani tříletého synovce Ondráška. Velkou výhodou je, že si před instalací dětské autosedačky můžete „uhnout“ střechu. Tedy pokud máte garáž, kryté stání, nebo vám alespoň přeje počasí, jako v našem případě. Umisťovat ji sem s nataženou střechou vyžaduje notnou dávku šikovnosti a trpělivosti. Když ale prší, nic jiného vám nezbude. Ondřej tolik nástupního prostoru nepotřebuje, šplhá do své autosedačky a dostává dvě hračky. Těch zbylých šedesát dávám do kufru, který se otevírá automaticky, pojme 350 litrů a potěší pravidelnými tvary.