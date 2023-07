BMW navýšilo produkci M3 Touring, poptávka je obrovská

Ostré kombíky jsou hitem poměrně dlouhou dobu, zejména značka Audi o tom ví své. Když se tedy poprvé objevily zvěsti, že divize BMW M připravuje ikonický model M3 také v praktičtější karoserii Touring, všem začalo být jasné, že konkurent Audi RS4 Avant nebo Mercedes-AMG C 63 Estate bude horké zboží.

Frank van Meel, šéf sportovní divize BMW M, ovšem v nedávném rozhovoru pro Bimmer Today přiznal, že zájem veřejnosti automobilku stejně překvapil. Poptávka se začala hrnout ihned po veřejné premiéře, která proběhla před rokem na Festivalu rychlosti v Goodwoodu.

Automobilka musela přikročit ke zvýšení produkce ve své mnichovské továrně, přesto by měly být čekací lhůty stále poměrně dlouhé. Jak už ale i z redakčního testu víme, na tenhle kombík se opravdu vyplatí počkat. Budoucnost by však mohla přinést ještě jedno překvapení.

S ohledem na vysokou poptávku se totiž od začátku roku objevují zvěsti, že by BMW M mohlo nabídku modelu M3 Touring rozšířit o lehčí a výkonnější verzi CS, kterou známe z ostatních karosářských variant modelu.

Ostřejší verze modelu by mohla dostat nové komponenty z dílny BMW M, které by vylepšily aerodynamiku, snížily hmotnost a pomohly vozu lépe zvládat extrémní namáhání. Přeplňovaný 3,0litrový šestiválec by pak mohl stejně jako u sedanu nabízet nejvyšší výkon 405 kW (550 k) a 650 Nm točivého momentu.

Myšlenka na vznik BMW M3 CS Touring může znít lákavě, podle informací BMW Blog však tento projekt zatím nedostal zelenou k výrobě. V rozhodovacím procesu přitom může sehrát roli i otázka, zda by se na ostřejší model našly další výrobní kapacity.