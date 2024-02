BMW odhaluje řadu 5 Touring. Přijde jako silný elektromobil i s dieselovým šestiválcem

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Mnichovská „pětka“ je na světě již řadu měsíců v podobě sedanu, ať už elektrického, nebo s konvenčním pohonným ústrojím. Nyní do nabídky přibývá kombík, tradičně označený Touring.

Oproti předchůdci narostl o 97 mm na délku na celkových 5.060 mm, o 32 mm na šířku na celkových 1.900 a o 17 mm na výšku na celkových 1.515 mm. Rozvor je podle automobilky nejdelší ve své třídě s hodnotou 2.995 mm. Vyjma o 10 mm vyšší výšky jsou všechny tyto hodnoty shodné se sedanem.

Vůz se po designové stránce vyznačuje tenkými D-sloupky, dlouhým spoilerem na pátých dveřích a široké boky v zadní části vozu. Od sedanu jsou odlišné také zadní lampy, které zasahují dál na boky vozu a jejich dolní linky tam mají výraznou „hokejku“.

Do novinky už jsem měl příležitost se posadit, a to při zářijové jízdní premiéře verze i5 M60. Vepředu se oproti sedanu nic nemění, vzadu je spousta místa na hlavu díky protažené střeše a téměř třímetrový rozvor náprav znamená i spoustu místa na kolena.

Co oproti minulé generaci kombíku zmizelo, je možnost otevření pouze skla pátých dveří. Podle automobilky je důvodem příliš nízké využití tohoto prvku zákazníky na to, aby se vyplatilo to pro novou generaci modelu vyvíjet.

Zavazadelník je u všech motorizací stejně prostorný; nabídne 570 litrů pod roletkou v základním uspořádání a až 1.700 litrů při sklopení zadních sedaček a naložení po strop. Pod jeho podlahou je místo k uložení dělicí sítě a roletky, podle toho, co zrovna použijete.

Vůz je k mání i s elektricky sklopným tažným zařízením, na kterém lze táhnout 1,5 tuny u i5 eDrive40 Touring, 1,8 tuny u 530e Touring a rovné 2 tuny u všech ostatních variant.

Motorizace BMW řady 5 Touring Známá technická data Diesel Spalovací motor Elektromotor Zrychlení na 100 km/h 520d, 520d xDrive 145 kW/400 Nm 8 kW 7,5 s 540d xDrive* 220 kW/670 Nm 13 kW 5,4 s Plug-in hybrid Celkový výkon Elektromotor Dojezd na elektřinu 530e* 220 kW 135 kW 84-96 km 530e xDrive* 220 kW 135 kW 79-89 km Elektromobil Elektromotor Spotřeba Zrychlení na 100 km/h i5 eDrive40 250 kW/400 Nm 16,5-19,3 kWh/100 km 6,1 s i5 M60 xDrive 442 kW/795 Nm 18,3-20,8 kWh/100 km 3,9 s * - dostupné od léta 2024

Stejně jako sedan může mít spalovací motory s 48V mild hybridní technikou, plug-in hybridní systém i ryze elektrický pohon v podobě modelu i5. Ta má v obou dostupných provedeních baterii o využitelné kapacitě 81,2 kWh; rychlonabíjení je možné výkonem až 205 kW, stejně jako u sedanu.

Všechny verze kombíkové „pětky“ se vyrábí v německém Dingolfingu. Na evropské trhy přijde novinka v květnu letošního roku, ostatní trhy budou následovat v červnu. Zdaleka nejdůležitějším prodejním trhem nového BMW řady 5 Touring je domácí německý trh, následovaný Velkou Británií, Itálií, Švédskem, Belgií a Japonskem.