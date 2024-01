TEST BMW i5 M60 – Špičkový křižník bez výdrže

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Když se mi nová generace BMW řady 5 v elektrické verzi před pár měsíci dostala prvně do rukou, vyzdvihoval jsem výborný podvozek a těšil se, až ji pořádně ozkouším na českých silnicích. Od té doby se s novou „pětkou“ projela i řada dalších novinářů a z jejich výstupů zjišťuji, že dost záleží na konkrétním provedení, jestli na člověka víc zapůsobí klady novinky, anebo jestli to, co dělá bavorák bavorákem, bude příliš nevýrazné, a tak vyniknou spíš její neduhy.

Na ty nebyl při lisabonské premiéře dostatek času, a tak jsem se soustředil na to, jak šestisetkoňový elektromobil jezdí. Když jsem ale měl příležitost s ní strávit několik dní a několik stovek kilometrů, došly mi některé věci, které činí novinku trochu rozpačitou.

Můžeme rovnou začít vzhledem, který tmavá barva testovaného kousku v ostrém slunci trochu maskuje. Nevadí mi velikost ledvinek ani jejich svítící orámování, nýbrž to, že jsou zaslepené jen tak nějak napůl. Chápu potřebu regulovat přístup vzduchu do útrob auta pomocí klapek a žaluzií, mrzí mě ale, že tu nejsou klasická vertikální žebra.

Místo nich tu jsou otvory pořádně nekopírující tvar ledvinek. Vypadají, jako by na ně někdo zapomněl, dodělal je až na poslední chvíli a designérům o tom radši neřekl, aby se premiéra vozu nemusela oddalovat o několik týdnů, protože by trvali na pořádném zapracování do vzhledu přídě auta.

Kde jsou moje tlačítka?!

Sedě nad virtuálním papírem mi ale dochází, že tohle je jediná velká výtka vzhledu nové „pětky“. Mohl bych zmínit nedostatek horizontálních linek na přídi oproti minulé generaci a fakt, že couvací světla dole uprostřed nárazníku nejsou pro okolí dobře viditelná, ale když se na i5 podívám ze strany, opět mě dostane její elegantní silueta s kabinou posazenou vzhledem k rozvoru náprav hodně daleko vzadu nebo fastback připomínající sklon víka kufru. Pětka možná nevyhraje soutěž krásy, ale v téhle tmavomodré Tanzanite, zejména když do ní zasvítí slunce, jako celek vůbec není špatná.

BMW i5 M60

Sahám po aerodynamicky zapuštěné klice – někomu může vadit ten podhmat, já jsem zvyklý ze svých aut, ovšem aerodynamické kliky lépe vyřešila Tesla, vyklopíte si je palcem – a vítají mě dva opticky spojené displeje, které BMW dnes montuje snad do všech svých aut. Nejsem fanouškem tohoto trendu, ale chápu, že pro automobilku jsou důležitější preference zákazníků, kterým to očividně vyhovuje, jinak by to tu nebylo.

Přesto si nemůžu nepostesknout nad exodem tlačítek, zejména v přímém srovnání s minulou generací „pětky“, jejíž interiér byl ergonomicky blízký dokonalosti. Chybí mi zejména spousta tlačítek na volantu – odstup adaptivního tempomatu od auta před sebou musím nastavovat skrz centrální displej – a rád bych pádly pod ním reguloval míru rekuperačního brzdění. Dá se na to nicméně zvyknout a je docela fajn, že si zobrazení v přístrojovém štítu i head-up displeji můžu volit tlačítky na pravém rameni volantu.

Stejně tak musím pochválit zachování fyzického tlačítka k aktivaci kamer kolem auta na středovém tunelu. Fanouškem tohoto nového ovládacího panelu nejsem, protože tlačítka na něm je třeba mačkat velkou silou, ale princip ovládání vozu takovýmto centrálním ovladačem je dosud nepřekonaný, když už většina ostatních tlačítek zmizela ve prospěch displeje.

Ach ano, displej. Je velký a má krásné rozlišení – dokud nezapnu Waze či Mapy Google v Androidu Auto, ty z nějakého důvodu dobré rozlišení nemají, na rozdíl od zbytku systému – ale ikonka pro otevření nabídky vyhřívání či ventilace sedačky je vážně titěrná. Na klepnutí se musím soustředit výrazně víc, než mi přijde za jízdy bezpečné. Díky však alespoň za pár zkratek v dolní liště displeje, kterými se člověk dostane k základním funkcím; na její pravé straně se objeví ikonka Androidu Auto, když mobil bezdrátově připojím.

BMW i5 M60

Pochválit musím také příjemně pohodlné sedačky s nepříliš tvrdým čalouněním a příjemnou – samozřejmě příplatkovou – kůží v hnědé barvě. Je trochu škoda, že palubní desce dominuje černá barva; šedý pruh nahoře ve stejné barvě, jako horní části sedaček, není dost výrazný na to, aby palubovku oživil.

Prostoru je samozřejmě všude dostatek a líbí se mi také, že za volantem sedím s příjemně nataženýma nohama k pedálům. Jednak z toho, a jednak z příjemné pozice obou loketních opěrek soudím, že BMW ještě v rámci snižování nákladů nepropustilo úplně všechny ergonomy, které ve vývojovém centru mělo.

Pořád tu jsou poměrně tlusté sloupky A karoserie. Za ten levý se snadno schová chodec vstupující na přechod a ten pravý v kombinaci se zrcátkem a jeho trojúhelníčkem na dveřích silně brání ve výhledu z vozu doprava dolů. Vytknout musím také fakt, že s dveřmi musím silně praštit, abych je zavřel; ani v jedné z nejvyšších specifikací „pětka“ nemá servodovírání dveří. Doufejme, že ho automobilka do nabídky co nejdřív přidá.