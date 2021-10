BMW pracuje na Neue Klasse. První zástupce bude sedan se supermoderní technikou

BMW je výrobce, který na rozdíl od jiných automobilek bere čistě elektrickou budoucnost svých aut rezervovaně. Zatímco konkurenční Audi a Mercedes už počítají s čistě elektrickou nabídkou (respektive alespoň na vybraných trzích), BMW chce nadále nabízet co nejširší paletu pohonných jednotek, včetně vodíkových. To však neznamená, že by se v Mnichově na elektromobilech nepracovalo.

Ba naopak, BMW pracuje na zcela nové generaci svých aut s elektrifikovaným pohonem, který obecně říká Neue Klasse. Tím odkazuje na někdejší modely z šedesátých let (1500, 2000) vyvinuté díky rozsáhlým investicím rodiny Quandtových, které firmu zachránily a vytyčily charakter značky na další roky.

V podobném duchu je vyvíjena i „nová“ Neue Klasse. Má jít totiž o modulární techniku pro elektrifikované automobily, kterou BMW bude do budoucna používat napříč svojí nabídkou. První vůz s touto platformou vyjede v roce 2025, přičemž jeho podoba se už začíná rýsovat.

Automobil vyvíjený s interním označením NK1 využije tu nejmodernější možnou techniku. Hovoří se o šesté generaci elektrického ústrojí BMW, která zaručí ještě vyšší dojezd díky bateriím s vyšší kapacitou, díky nové technologii struktury článků, stejně jako rychlejší nabíjení, zřejmě s výkonem alespoň 350 kW. BMW si přitom i nadále klíčové komponenty vyvíjí samo. Zcela nová má být také konstrukce, využívající lehkých materiálů, stejně jako udržitelných. A co víc, Neue Klasse má znamenat to nejmodernější i z hlediska multimédií.

Nová platforma nahradí dnešní architektury FAAR a CLAR, využívané kompakty s pohonem předních kol, respektive většími vozy s pohonem kol zadních. Má být natolik univerzální, že umožní pohon předních kol, zadních kol nebo všech podle potřeby. Stejně tak má být možné ji použít jak v konvenčních vozech, tak v módních SUV. „Je navržena tak, aby nám umožnila postavit elektrická auta od řady 2 po SUV X7,“ říká k tomu šéf výzkumu a vývoje Frank Weber s tím, že nová architektura logicky bude moci být užita také ve vozech divize M.

A co víc, tento základ není určen jen pro bateriové elektromobily. Podle Webera umožní také zástavbu vodíkového pohonu s palivovými články, stejně jako plug-in hybridního, se spalovacím motorem pod kapotou a elektromotorem u zadní nápravy. I to naznačuje, že v Mnichově i do budoucna počítají se spalovacími motory, byť v elektrifikované formě. Rozdílem proti dnešním platformám je však ten, že elektrický pohon bude u Neue Klasse ten primární, zatímco ty dosavadní berou elektropohon jako doplněk.

Toto řešení znamená, že na jedné lince bude možné vyrábět vozy s čistě elektrickým i hybridním pohonem, což sníží výrobní náklady.

Mnohé fanoušky pak potěší fakt, že přestože Neue Klasse umožní postavit prakticky cokoliv, první model s touto technikou má být pro BMW vlastně ryze tradiční. Očekává se totiž, že vůz vyvíjený s interním označením bude sedan střední třídy o velikosti řady 3. Je tudíž fajn vidět, že i v nové době se některé tradice nemění.