Prozíravost, nebo zpátečnictví? BMW nadále počítá se spalovacími motory

Z mnoha prohlášení vedení různých automobilek v poslední době vyplývá, že budoucnost automobilů je minimálně na evropském trhu výhradně ve znamení elektrického pohonu. Hned několik výrobců v uplynulých týdnech a měsících oznámilo postupný přechod výhradně na vozy s elektrickým pohonem, a to včetně Bentley, Fiatu, Opelu a dalších. Je tak osvěžující se dozvědět, že takové BMW takový plán neplánuje. Tedy alespoň zatím.

BMW se sice trendu elektrifikace nevyhýbá, a tak čile rozšiřuje nabídku mildhybridů, plug-in hybridů nebo elektromobilů, zároveň však razí strategii co nejširší nabídky možností typů pohonu. To konkrétně znamená, že třeba příští generace řady 5 nabídne nejen benzinové a naftové verze nebo plug-in hybridní deriváty, ale rovněž čistě elektrický derivát i5. Podobné portfolio má nabídnout i příští řada 7. SUV X5 je zase testováno s vodíkovým pohonem, který by do budoucna mohl doplnit stávající nabídku.

„Jak připravení budou zákazníci akceptovat čistě elektrická auta, která dorazí na trh v příštích několika letech? Bude na to trh připraven? A bude infrastruktura adekvátní?“ ptá se šéf vývoje BMW Frank Weber v nedávném rozhovoru pro server Automotive Europe News. Naznačil tak, že i v Mnichově se řeší největší starost kritiků rozmachu elektromobilů - budou na ně zákazníci a hlavně elektrická síť připraveni?

Právě z toho důvodu zatím BMW neplánuje postupný přechod na čistě elektrický pohon, jako to oznámily jiné automobilky, včetně hlavních rivalů, Audi a Mercedes-Benz. Konkrétně v Mnichově počítají se zážehovými i vznětovými agregáty i pro normu Euro 7, která má vstoupit v platnost někdy kolem roku 2025.

Čtyři kruhy plánují, že od roku 2026 už budou představovat jen vozy s čistě elektrickým pohonem. To by konkrétně znamenalo, že do roku 2033 by Audi zcela přestalo vyrábět spalovací motory - spolu s postupným ukončováním produkce modelů s takovým řešením. To Mercedes je připraven prodávat výhradně elektromobily do konce tohoto desetiletí, minimálně v zemích, kde to tržní prostředí umožní.

To BMW tak smělé plány na rychlý přechod elektromobilitě nemá. Do roku 2030 totiž plánuje, že by elektromobily tvořily polovinu vyráběných aut. To je sice výrazný nárůst proti dnešku, zároveň je to menší podíl než u přímých konkurentů. Vedení BMW však vysvětluje, že to má logiku, stále to totiž výrobci umožní se přizpůsobit trhu, respektive zájmu o ten který pohon. V dlouhodobém horizontu je totiž další vývoj dost nejasný a BMW hodlá být připraveno na různé možnosti vývoje zájmu o ten který pohon.

Ozývají se však různé hlasy na kroky vedení mnichovské automobilky. Zatímco jedni přístup chválí a vyzdvihují právě možnost přizpůsobení se trhu, jiní to považují za zpátečnický přístup.

V Mnichově ale zřejmě dobře vědí, co dělají. V posledních měsících se možná zdá, že BMW s rozvojem elektromobilů trochu zaspalo (nabídka elektroaut není tak bohatá jako u Audi a Mercedesu), díky nadále populární i3 ale mají v Mnichově s těmito vozy dlouholeté zkušenosti. A co víc, BMW pro rok 2025 pracuje na zcela nové elektrické platformě pojmenované po někdejším slavném modelu Neue Klasse, která má být technologickou špičkou. Navíc má pokrýt různé segmenty, díky své modularitě. Zkrátka jen BMW nechce hrát vabank.