BMW představilo novou generaci Art Cars, vytvořila je umělá inteligence

Automobilka BMW si letos připomíná padesáté výročí „BMW Group Cultural Engagement“, což se rozhodla oslavit novou řadou takzvaných „Art Cars“ – tedy vozidel ozdobených uměleckými díly. Ostatně těch už automobilka ve své dlouhé historii představila několik a na mnoha z nich spolupracovala s významnými umělci.

Tentokrát se však místo umělců obrátila na technologii umělé inteligence, která vytvořila speciální kolekci s označením „The Ultimate AI Masterpiece“. Nová série uměleckých vozidel BMW sice vznikla pouze v digitální podobě, přesto bude vystavena ve spolupráci Frieze New York 2021. Pozadí vzniku nových Art Cars je přitom poměrně zajímavé.

Na vytváření nových uměleckých děl na kolech se totiž podílel umělecký technolog Nathan Shipley a sběratel umění Gary Yeh. Ti pak využili open source systém umělé inteligence Nvidia StyleGAN, který seznámili s více než 50.000 uměleckými díly napříč historií uplynulých 900 let. Sadu pak doplnila ještě umělecká díla 50 renomovaných umělců, se kterými samotná značka BMW spolupracovala v posledních letech.

Z této pestré sbírky uměleckých děl se systém naučil základy o umění a brzy poté začal vytvářet vlastní grafické návrhy. Ty pak byly v digitální podobě aplikovány na karoserii BMW řady 8 Gran Coupe, které tak posloužilo jako virtuální malířské plátno.

Automobilka podle všeho nepočítá s tím, že by se některý z návrhů mohl dočkat i fyzického ztvárnění. Při pohledu do galerie je však nutno dodat, že některé návrhy vypadají velmi působivě a do sbírek BMW Art Cars by rozhodně snadno zapadly.