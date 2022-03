Jízdní dojmy s BMW 2 Active Tourer: Znovu velkoprostorově!

Byl to pro mnohé velmi překvapivý krok, když se u BMW rozhodli pro minivan. Chyba to podle všeho nebyla, 2 Active Tourer se dočkal nástupce.

Jsou to velmi jednoduché počty. Pánové od BMW začínali tiskovku s jednoduchou otázkou. „Proč jsme se rozhodli pro druhou generaci?“ A hned si odpověděli sami. „Zkrátka proto, že ta první byla úspěšná, prodalo se 430.000 kousků.“

BMW si navíc chválí, že původní 2 Active Tourer lákal nové zákazníky, pro osmdesát procent majitelů byl minivan první zkušeností s roztočenou vrtulkou. Na druhou stranu, asi se dalo čekat, že tradiční klientela BMW nebude kvůli 2 Active Tourer brát autosalony útokem.

Tady ledviny celkem fungují

Taky vám první generace aktivního toureru připomínala Kiu Carens? Já se několikrát regulérně spletl. To by v případě druhé generace hrozit nemělo, já se navíc přistihl, že se mi minivan skoro až zalíbil. Ledvinky jsou velké, ale ne přerostlé, a vlastně bych řekl, že působí ještě vcelku elegantně. Stejně jako zapuštěné kliky bočních dveří.

U BMW na minivan sice stále ještě úplně zvyklí nejsme (i když těch nezvyklých kategorií, do kterých se BMW rozkročilo, je docela dost, o některých jsem ani nevěděl, že existují…), ale za mě nový 2 Active Tourer vůbec špatně nevypadá.

Prostorově velmi slušně!

Uvnitř se BMW chlubí přírůstkem centimetrů v oblasti hlavy, ramen i loktů. Na přání se pak dodává posuvná lavice, kterou můžete šoupat až o třináct centimetrů. Docela jsem koukal, že i v poloze „úplně vepředu“ jsem si za sebe sedl. Místo před koleny jsem tedy už se svými 181 cm neměl, ale i tak… S lavicí „zcela vzad“ jsem si pak hověl naprosto pohodlně, mohl jsem si také upravit sklon opěradla.

Se zavazadlovým prostorem je to trošku složitější – základní objem sice činí 470 litrů, u mild-hybridů se však smrskne na 415 litrů, plug-in hybridy potom ukrojí ještě dalších devět.

Ach ty digitální novoty…

Interiér postihla kompletní digitalizace ve stylu elektrických modelů iX a i4, což znamená BMW operační systémem 8 a novou generaci ovládání systému iDrive a prohnutý displej. Ten je tvořen dvojicí displejů – před řidičem svítí 10,25palcový, uprostřed pak ční obrazovka s úhlopříčkou 10,7 palce. A ano, prakticky všechno se ovládá dotykem. Mezi displeji sice zbyla tlačítka pro rychlou volbu (navigace, telefon, média…), drtivá většina funkcí se však už obsluhuje zmíněným dotykem.

A já s velkou nostalgií vzpomínám na předchozí iDrive s kolečkem a zásobou fyzických tlačítek. Tento koncept je pro mě stále nedostižný a uživatelsky daleko, daleko přívětivější. Když jsem si jednomu z expertů postěžoval, že na první dobrou to skutečně není, že se budu muset hodně učit, usmál se a prohlásil. „Učit? Ne! Užívat si!“

Přiznám se, že já bych si raději v klidu nastavoval vše tak, jak jsem zvyklý. Respektive, zvyklý je zavádějící. Na iDrive od BMW jste si zvykat nemuseli, prostředí bylo naprosto intuitivní. Teď jsem se ve všech těch dlaždicích a možnostech zobrazení regulérně ztrácel.

Velice mě zajímalo, jestli se podobně digitální cestou vydají všechna BMW. Vyjádřil jsem obavy třeba stran pětky, která je pro mě zvlášť po faceliftu v zásadě dokonalým automobilovým produktem. Prý se míra digitalizace bude u každého modelu posuzovat individuálně a koncept z elektrických BMW a nyní i 2 Active Tourer nebude nutně povinný. Tak snad.

Na plug-in počkejte

Při vstupu na český trh (novinku již můžete objednávat, základní ceny najdete v tabulce) bude 2 Active Tourer dostupný se dvěma verzemi tříválcové patnáctistovky (100 a 115 kW), čtyřválcový dvoulitr s označením 223i nabídne 150 kW a jediná nafta 218d poskytne 110 kW.

V Malaze jsem měl k dispozici i plug-in hybridní předsériovou verzi, která do Česka dorazí až za několik měsíců. Kromě této varianty jsem se ještě svezl se silnějším z tříválců a benzinovým čtyřválcem 223i. Nafta chyběla. Nicméně ani o tu nebudete ochuzeni, české zastoupení zařadí verzi 218d do testovací flotily.

O tříválci dost víte

Silnější verze tříválce a dvoulitr 223i jsou vybaveny mild-hybridní 48V technologií (elektromotor s výkonem 14 kW je integrovaný do převodovky), všechny jednotky bez rozdílu pak spoléhají na sedmistupňový dvouspojkový automat. S manuálem u 2 Active Toureru nepochodíte.

Tříválcová patnáctistovka s výkonem 110 kW je celkem svižná a v poklidnějším tempu příjemná jednotka. Jakmile po ní ale budete chtít víc, tři válce zvukový doprovod velmi zintenzivní, ovšem bez většího vlivu na dynamiku. V kopcích kolem Malagy jsem si až říkal, že slabší pohonnou jednotku bych pod kapotou úplně neviděl.

Převodovka se snaží tříválec držet spíše v nižších otáčkách, kde je mu skutečně nejlépe, a to se pak dá bez problémů jezdit za sedm litrů. Pravda, do vyšších otáček jsem se moc často nepouštěl, na druhou stranu jsem se však pohyboval ve výrazně kopcovitém terénu, takže sedm litrů nakonec beru za velmi slušný výsledek.

Bral bych dvoulitrový benzin!

Výrazně lepší dynamiku i kultivovanější zvukový projev nabídne nepřekvapivě dvoulitrový čtyřválec modelu 223i, který už umí se svými 150 kW a 320 Nm pod plným plynem i trošku zatahat za volant. Ve sportovním režimu je zvuk o něco výraznější, naštěstí však stále snesitelný, převodovka častěji podřazuje a řízení přituhne.

V manuálním režimu převodovka před omezovačem sama odřadí, což u rodinného minivanu kritizovat nebudu. Příjemně překvapí citlivě nastavená stabilizace a také fakt, že i na klouzavých španělských asfaltech 2 Active Tourer dost dlouho vzdoroval nedotáčivosti. Zpětná vazba se ovšem řízení absolutně netýkala.

Ještě mě sice čeká svezení s plug-in hybridní verzí, už teď bych si však dovolil tvrdit, že čtyřválec 223i bude pro nový 2 Active Tourer nejpovedenější pohonnou jednotkou – jede už velmi slušně, nehlučí a spotřeba se drží lehce nad osmi litry.

Ticho utne tříválec

Z parkoviště před hotelem jsem vyrážel s plnou kapacitou lithium-ion baterie (až 16,3 kWh, využitelných je pak 14,2 kWh), což mi mělo zaručit až devadesátikilometrový čistě elektrický dojezd. Pohyboval jsem se nejčastěji po městě a pak na komunikacích s omezením rychlosti na 60 km/h (to bylo hrozné, netuším, proč měli v okolí Malagy na silnicích mimo obce rychlost omezenou na šedesátku…), celkově to tak byla spíš taková rychlejší chůze – spotřeba elektřiny se tedy v těchto plíživých podmínkách spolehlivě držela pod 20 kWh. Pokud by však na to přišlo, plug-in hybridní 2 Active Tourer zvládne jen na elektřinu až dálničních 140 km/h.

A ve společném motorovém zápřahu pak potěší skutečně nečekaně agresivní dynamikou, ta je ovšem vykoupena nepřeslechnutelným zvukovým doprovodem rozdováděného tříválce. Je to dost velký kulturní šok, když elektrické ticho protne vrčivá tříválcová patnáctistovka. Ve sportovním režimu se navíc k tříválci přidává ještě podivný umělý elektrický zvuk, který má zřejmě zhutnit dojem z akcelerace. Jednoznačně bych se obešel, souhra tříválce a elektromotoru je v silnější verzi 230e xDrive se systémovým výkonem 240 kW výživná víc než dostatečně (slabší 225e xDrive poskytuje kombinovaných 180 kW). Plug-in hybridy jsou navíc díky elektromotoru pohánějícímu zadní kola vždy čtyřkolkou.

Ať už plug-in hybrid nebo mild-hybrid, všechny testované specifikace uměly na nerovnostech citelně bouchnout (přistavené 2 Active Tourery svorně obouvaly osmnáctipalcová litá kola a vyjely na příplatkovém adaptivním M podvozku s o 15 mm sníženou světlostí a aktivními tlumiči – ty mění tuhost na základě rychlosti kmitání kol, nikoliv dle zvoleného jízdního režimu). Jsem zvědav, co domácí podmínky a české testy. Možná bych si dovolil tipovat, že tlumení nerovností nebude patřit k nejsilnějším stránkám nového BMW 2 Active Tourer.

Brzdí sám

Toto bude nejspíš nový trend, podobně, jako jsme si před lety začínali zvykat na „plachtění“ u automatických převodovek. Nyní nás čeká adaptace na samočinné brzdění, v případě BMW se jedná o tzv. adaptivní rekuperaci.

O co jde? Jakmile 2 Active Tourer před sebou zmerčí překážku (nejčastěji pomalejší vozidlo) nebo navigace detekuje křižovatku případně kruhový objezd, BMW začne samočinně brzdit.

Vše se děje automaticky, nemusíte mít aktivovaný adaptivní tempomat, ani navigaci… Možná jsem ze staré školy, že chci mít nad brzdami stoprocentní kontrolu, ale na adaptivní rekuperaci si budu zvykat určitě déle než na plachtění. Trochu se bojím, že si nezvyknu, u dlouhodobějšího plug-in hybridu Mercedes GLE mi nestačily ani tři měsíce. Dělal to samé.

Asi nám všem nezbude nic jiného, BMW má vypočítáno, že tato funkce ušetří 0,075 g oxidu uhličitého na sto kilometrů. Zanedbatelné množství? Halíře dělají talíře…

A pochopitelně, nejde to vypnout. Jedinou cestou, jak se adaptivní rekuperace zbavit, je přepnout na sportovní režim. Občas jsem z nových aut takový nějaký smutný.

Z 2 Active Tourer jsem však celkově smutný nebyl, s dvoulitrem 223i jsem se dokonce i docela hezky svezl. Dobře, dokonalým automobilovým produktem jako pětka pro mě tento minivan není, konečně však vypadá alespoň trochu jako BMW, uvnitř je slušně prostorný (ještě aby ne, je to minivan) a digitální mládež bude mít radost. A jak se pochlubili pánové od BMW hned na začátku, první generace byla překvapivě úspěšná. Takže tak!