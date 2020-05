BMW s MPV nekončí. Nové 2 Active Tourer už pilně testuje na Nürburgringu

Velkoprostorový automobil si zrovna nespojíme se sportovně laděnou značkou, jako je BMW, jenže mnichovská automobilka MPV nabízí, a to rovnou dvě – 2 Active Tourer doplňuje sedmimístné 2 Gran Tourer. Prodeje v segmentu sice klesají, BMW ale kategorii stále věří. Nová generace mnichovského MPV tak dorazí, byť údajně už jen v jedné karosářské variantě.

Výrobce přitom vsadí na menší z dnešní dvojice, jestliže tak 2 Gran Tourer skončí, 2 Active Tourer bude pokračovat v druhé generaci. A jak dokazuje přiložené video, novinka se už pilně testuje na Severní smyčce Nürburgringu. To sice není zrovna typické prostředí pro tak rodinně zaměřený automobil, BMW chce ale i u MPV nabídnout pro sebe typický sportovní charakter, a tak jízdní vlastnosti příštího 2 Active Tourer musejí být pečlivě vyladěny.

Prototyp automobilu se zatím ukrývá pod vrstvou kamufláže, a tak je jeho design těžce rozeznatelný. Celková silueta se ale zřejmě příliš nezmění, jednotlivé detaily by pak měly navázat na soudobý designérský styl značky. Inspirací by mohl být třeba hatchback řady 1, s nímž bude 2 Active Tourer sdílet svoji platformu s pohonem předních kol a motorem vpředu napříč. Využít by tudíž měla opticky propojených ledvinek masky chladiče, kterým BMW říká single frame, tedy jako konkurenční Audi u přídě svých automobilů.

Vnitřek se pak má inspirovat řešením z konceptu i4, což má znamenat dnes napříč automobilovýcm prostředím stále častější koncepci dvou opticky propojených obrazovek, jedné pro digitální přístrojový štít, druhé pro multimediální systém.

Nabídka motorů by měla navazovat právě na jedničkovou řadu, k dispozici by tudíž měly být benzinové tříválce i čtyřválce a různě výkonné turbodiesely. Počítat jistě opět můžeme také s plug-in hybridem.

BMW 2 Active Tourer se v současné generaci vyrábí od roku 2014, a tak s ohledem na zkracování životních cyklů modelů mnichovské značky (minulá X6 vydržela v prodeji šest let) můžeme čekat nástupce už v dohledné době. Do prodeje by tudíž novinka mohl vstoupit třeba už v příštím roce.

Nahrazení 2 Active Tourer je každopádně překvapením. Vedení automobilky se nechalo slyšet, že se zbaví méně populárních modelů, čehož je zatím důkazem třeba konec liftbacku 3 GT. Z toho důvodu se očekávalo také ukončení 2 Active/Gran Tourer, vždyť třeba za loňský rok jejich evropské prodeje podle serveru CarSalesBase meziročně klesly o 18 % na 55.874 kusů. BMW ale potenciálu 2 Active Tourer podle všeho nadále věří.