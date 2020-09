BMW X5 M50i – Milovat ho nemusíte, je ale skvělé

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Další

V kombinaci s metalickým lakem Carbon Black (bratru 28.444 Kč) možná tolik nevyniknou, výsledek ale zajímavě kombinuje decentní vizáž se sportovním šmrncem. Hlavně ale klient ví, že si může auto skutečně individualizovat podle svých představ. To, že se ve výsledku X5 může nebezpečně blížit čtyřmilionové hranici (testovaný kus vyšel na bezmála 3,8 milionu korun) už je jen otázkou vašeho bankovního konta, jestli na to máte a zda jste za to ochotni zaplatit.

Testované BMW X5 M50i sice aktuálně začíná na částce 2.520.700 Kč, to však ale vůbec neznamená, že by to byla konečná cena. Lze si totiž podle individuálních požadavků upravit jak samotnou výbavu auta, tak jeho vzhled, výsledkem čehož je fakt, že testovaný exemplář disponoval volitelnou výbavou ve výši 1.057.368 korun. Pěkné, že?

Už tato široká nabídka dokazuje, že jednou z výhod luxusních automobilek je ta, že se dokážou přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. To se potvrzuje i při pohledu do ceníku X5.

Motor, jízdní vlastnosti

Výtečný osmiválec

Právě díky široké nabídce motorizací nebudu řešit, zda benzinový osmiválec M50i je vhodnou volbou pro toto SUV. Kdo ho zkrátka nechce, zvolí nějaký turbodiesel, a komu jeho výkon nebude stačit, sáhne po X5 M.

Tenhle osmiválec o objemu 4,4 litru s dvojitým přeplňováním turbodmychadly typu twin-scroll jsem zkoušel už v jiných bavorácích, a tak se při jeho hodnocení budu opakovat. Je jednoduše skvělý. Síly má na rozdávání, což ostatně už na papíře dokazují jeho parametry. Dosahuje výkonu 390 kW (mezi 5500 a 6000 otáčkami) a točivého momentu 750 N.m, které jsou dostupné v širokém pásmu 1800 až 4600 otáček.

Příkladné je také spárování s osmistupňovou automatickou převodovkou, která je jedinou volnou pro tento agregát. V automatickém režimu volí naprosto hladce a při rychlé jízdě vhodně sází jednotlivé kvalty. Ve výsledku tak ani nemáte chuť řadit si sami, už jen proto, že automat s hydrodynamickým měničem na manuální pokyn reaguje o chlup pomaleji, než byste si přáli. V tomto směru je Maserati Levante Trofeo testované ve stejném období přece jen lepší. A má také přirozenější zvuk. Brumlavé hluboké tóny BMW sice též zaujmou, máte ale z nich pocit jisté umělosti.

BMW X5 M50i

A spotřeba? Vzhledem k velikosti malého tanku a tažné síle není divu, že pod desetilitrovou hranici se budete dostávat jen stěží. Na dálnici si v rámci povolených limitů auto říká o 11,5 l/100 km, pohyb ve městě znamená nějakých 13 l/100 km. Když pak za to vezmete, spotřeba okamžitě roste k dvacetilitrové hranici. A to když se rozhodnete cestovat po dálnicích „německým“ tempem, ostrá jízda na okresce pak rázem znamená, že se dokonce přiblížíte k hranici 30 l/100 km. Jasně, je to hodně, již vzpomínané Levante Trofeo poháněné 3,8litrovou V8 twin-turbo o výkonu 427 kW je ale ještě žíznivější.

Spíše účinné než zábavné

Ostrému tempu se BMW X5 M50i logicky nevyhýbá a zvládá to navíc skvěle. Auto dodává řidiči neskutečnou jistotu. Jedete sice SUV dlouhým takřka pět metrů, širokým přes dva metry a vážícím přes 2,2 tuny, na silnici to ale skvěle maskuje a mnohdy se zdá, že umí obelhat fyziku. Pomáhá tomu vyspělá technika včetně adaptivního podvozku, natáčení zadních kol a aktivních stabilizátorů (za příplatek). X5 M50i tak má sice logicky tužší podvozek (však v základu je „sportovní“), dá se s tím ale žít každý den. Na to, že testovaný kus obouval dvaadvacítky, to nakonec je velice dobré (byť bych bral o palec menší kola). Natáčení zadní nápravy pak usnadňuje i manévrování v omezených prostorech, jako jsou parkovací garáže.

Z hlediska jízdy mám tak vlastně jen dvě poznámky. Díky skvělému odhlučnění a hladké práci převodovky se s bavorákem velice těžko odhaduje rychlost, a tak mnohdy jedete mnohem vyšším tempem, než by se vám líbilo a než by vzhledem k povoleným limitům bylo záhodno.

Nutno navíc podotknout, že pro svoji úžasnou efektivitu je auto ve své podstatě trochu nudné. Při jízdě zkrátka tolik nepobaví. Kdo by to ale od SUV velikosti malého autobusu vlastně čekal... Přece jen se od něj spíše čeká dálkové cestování vysokou rychlostí, a to zvládá na jedničku. A to jak za světla, tak za tmy. Ty příplatkové laserové světlomety jsou jednoduše fantastické, a tak když se o nich někdy říká, že z noci udělají den, není to daleko od pravdy.

BMW X5 M50i

Závěr

S BMW X5 M50i jsem jezdil jen krátce poté, co jsme v redakci zkoušeli Maserati Levante Trofeo, a tak jsem měl ideální možnost si srovnat dvě podobně orientovaná, obdobně silná SUV s osmiválcem pod kapotou za podobnou cenu, která jsou navzdory těmto společným vlastnostem ve výsledku naprosto odlišná. Levante bezesporu nabídne pohlednější tvář, jeho italský šarm zkrátka stojí za to, jedinečné spárování osmiválce vyráběného u Ferrari s převodovkou, které nemá obdob, a také celkově zábavnější charakter.

To BMW X5 M50i možná není tak pohledné (i když to je otázkou vkusu), sladění jeho techniky je možná o chloupek horší a při jízdě není tak zábavné, jinak ale v mnoha ohledech konkurenta poráží. Interiér nabízí ještě lepší zpracování a především modernější infotainment, který je spolu s moderními asistenčními systémy o světelné roky dál než ten v Maserati. Hlavně je tu ale univerzálnější charakter, kdy X5 M50i je skutečně využitelné každý den, pohodlné za běžného ježdění a neskutečně schopné při sportovní jízdě, zatímco Levante je při pohybu ve městě přece jen kompromisem. Kritizovat toho na X5 M50i xDrive zkrátka není mnoho, snad jedině přece jen tvrdší podvozek nebo vzhledem k velikosti průměrný prostor na zadních sedadlech.

Ve výsledku tak po těchto zkušenostech naprosto chápu toho, kdo si Levante zamiluje pro jeho osobitý charakter. Zároveň ale plně rozumím tomu, proč je X5 M50i přece jen častějším jevem na českých silnicích.

Nejlevnější verze modelu 1.744.600 Kč (X5 xDrive25d/170 kW) Základ s testovaným motorem 2.520.700 Kč (X5 M50i/390 kW) Testovaný vůz bez příplatků 2.520.700 Kč (X5 M50i/390 kW) Testovaný vůz s výbavou 3.798.703 Kč (X5 M50i/390 kW)

Plusy

Výtečné jízdní vlastnosti

Luxusní interiér

Skvělý motor

Široké možnosti individualizace

Perfektní odhlučnění

Výtečné laserové světlomety

Minusy