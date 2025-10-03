Volvo otáčí: Místo elektromobilů se více spolehne na hybridy. Čeká nás i nové velké SUV
Místo doby elektrické nás v blízké budoucnosti čeká doba hybridní. Přijaly to už téměř všechny automobilky a další takovou je Volvo. To, vedle už vyráběných pohonů, nabídne i dnes ne zcela běžný sériový hybrid.
Ani Volvo neustálo změny na trhu a z čistě elektrické budoucnosti muselo trochu slevit. V dohledné době se tak švédská značka dočká více modelů s hybridními pohony. Krom plug-in hybridů, které nabízí už teď, mají nabídku doplnit také EREV. Neboli sériové hybridy s velikou baterií, které fungují v podstatě jako elektromobily, ale pod kapotou mají také spalovací motor pracující pouze jako generátor energie.
Prvním takovým má být velké SUV vyráběné v americké továrně Volva. O vozu zatím není nic známo, pro techniku si ale má sáhnout do rozsáhlého repertoáru mateřského koncernu Geely. Ten dnes vyrábí pohon EREV pouze vautomobilce LEVC, což je výrobce nové generace tradičního londýnského taxíku a příbuzných dodávek.
LEVC TX využívá tříválcovou patnáctistovku B3154T, kterou získalo právě od Volva. Motor má výkon jen 60 kW, pohon samotný ale zajišťují dva elektromotory, každý o výkonu 110 kW. Baterie má kapacitu 31 kWh a celkový dojezd vozu je přes 600 kilometrů. Na moderní EREV podprůměrné údaje, TX se ale vyrábí už od roku 2017.
Druhý z modelů LEVC, větší minivan L380, také existuje v EREV verzi, avšak pod názvem Geely Galaxy V900. Jeho spalovací motor BHE15-CFZ je už z vývoje Geely a chlubí se tepelnou účinností 46,1 %. Výkon patnáctistovky je 120 kW, baterie má kapacitu 43,3 kWh, výkon elektromotorů ani dojezd zatím nebyl zveřejněn.
Volvo však nemusí sáhnout ani po jednom z těchto pohonů, Geely má v záloze i další. Společný podnik Horse, který má Geely s Renaultem, totiž minulý měsíc také uvedl spalovací motor pro pohon EREV. Horse C15 je opět patnáctistovka, která byla od počátku navržena pro zastavění do elektrických vozidel jako generátor energie.
Volvo zároveň pracuje na hybridizaci některých modelů uvedených jako EV. První takový bude veliké MPV EM90, které se zatím prodává pouze v Číně. Vůz, postavený na základě Zeekru 009, dostane plug-in hybridní pohon, jak prozradily uniklé dokumenty z patentového úřadu. Technické specifikace známé nejsou, PHEV pohonů je však v nabídce Volva i Geely na výběr dostatek.
Sáhnout může třeba po vrcholném hybridu, který nedávno uvedl právě Zeekr. Základem je přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec s udávanou tepelnou účinností 46 % a výkonem 205 kW. Auto je paralelním hybridem, spalovací motor dokáže pohánět kola přímo, ale více se na tom podílejí tři elektromotory s kombinovaným výkonem 1030 kW.
Zajímavostí je i velká baterie o kapacitě 70 kWh, tedy jako u větších elektromobilů. Extrémní je na poměry hybridů i nabíjení, které Zeekr udává jako 6C. Vzhledem k velikosti by tedy maximální nabíjecí výkon měl být asi 420 kW. Auto využívá 900V architekturu, která zatím není běžná ani u elektromobilů. Ze 20 do 80 % se má nabít za pouhých 9 minut.
