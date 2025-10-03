Ojetý Fiat Freemont – To nejlepší ze dvou světů
Freemont se kdysi stal maskotem převzetí slovutného Chrysleru troufalým Fiatem. Za německé pomoci se zrodil pod dalekým americkým nebem, aby poté pokorně přijal italskou značku a vydal se pod ní dobýt Evropu. Dnes už ale tenhle geniálně promyšlený a americky nedotažený vůz upadá v zapomnění a nikomu moc nechybí.
Na počátku příběhu Fiatu Freemont stálo SUV Dodge Journey, které se na konci první dekády nového milénia s americkým šestiválcem a německým dvoulitrovým dieselem TDI pod označením CRD vydalo dobýt svět. Jenže dny tehdejšího společného podniku DaimlerChrysler už byly tenkrát sečteny, a tak zámořska divize nakonec skončila v rukou Fiatu, který si brousil zuby hlavně na Jeep. Spolu s ním však získal i další příbuzné značky, čehož pohotově využil. Chryslery se tak po importu do Evropy proměnily ve vozy Lancia a z omezeného potenciálu firmy Dodge vytěžili Italové alespoň u nás nikterak úspěšný model Journey. Po velké modernizaci pro rok 2011 opatřili SUV logem Fiatu a vytvořili mu na starém kontinentě odpovídající zázemí – nejen prodejní a servisní síť, ale i vlastní vznětový čtyřválec 2.0 Multijet, jehož charisma přivábilo nové zákazníky.
Od úspěchu k zapomenutí
Fiatu se tehdy journey velice hodil – po ukončení produkce koprodukčního MPV Ulysse neměl co nabídnout početným rodinám, do příchodu modelu 500L Living totiž ještě zbývaly celé dva roky. Vývoj mexického dodge byl už tehdy téměř zaplacen, navíc jeho produkční náklady byly velmi výhodné. Sázka na jistotu se povedla, dosud tápající americké auto se po opatření italskými logy a osazení oblíbeným odolným „nafťákem“ prodejně vzchopilo jako nikdy předtím – na první produkční rok stanovil Fiat evropskou kvótu na 30 000 freemontů, kterou si zákazníci rozebrali už za sedm měsíců nabídky. Jakmile automobilka po předokolce představila verzi s pohonem všech kol, mexickým dělníkům tím zajistila třísměnný provoz. Přesto si zákazníci museli na vysněné auto počkat celý půlrok od podepsání objednávky. Jenže za své peníze dostali něco tak nevídaně rozšafného, ža na to konkurence s ústy dokořán nedokázala odpovědět. V oficiálním českém ceníku z února 2013 svítí u základní verze Plus se čtyřválcem 2.4 GEMA akční cena 499 900 Kč, v případě vyšší výbavy Urban se silnějším dieselem 2.0 Multijet/125 kW je to stále směšných 546 150 korun. Za téměř pětimetrový minibus se sedmi sedadly, tempomatem, bezklíčkovým přístupem, třízónovou klimatizací, barevným displejem a litými koly šlo o nepřekonatelnou nabídku. Dokonce i proti předchůdci s logem Dodge se velký fi at prodával za ceny zhruba o 200 000 korun nižší.
Odbyt freemontů si česká dealerství pochvalovala, jenže žádný strom neroste do nebe. A tak se tenhle model během roku 2015 s českým trhem ve vší tichosti rozloučil, aby pak během následující sezony vydal svůj poslední ceník s poznámkou, že jde jen o skladové vozy bez možnosti objednání. Derniéru mnozí ani nepostřehli, v té době totiž dealerství Fiatu vedle důležitého tipa z vlastního tureckého vývoje začaly současně zaplavovat další přebrandované modely cizích značek: 124 Spider (na základech Mazdy MX-5), Talento (Renault Trafi c) a Fullback (Mitsubishi L200), jehož americky znějící jméno bylo s freemontem lehce zaměnitelné.
