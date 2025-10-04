Předplatné
Mototest Royal Enfield Guerrilla 450 – Nová indická kuchařka

Kulatý 4" přístrojový displej se k celkovému stylu motorky hodí. Je dobře čitelný, ukazuje všechny důležité údaje a můžete ho spárovat s mobilním telefonem.
Royal Enfield Guerrilla 450
Royal Enfield Guerrilla 450
Royal Enfield Guerrilla 450
Leoš Káňa
Indický výrobce motocyklů Royal Enfield charakterizují hlavně stroje s retro designem. Jenže i on musí myslet na budoucnost a přijmout modernější pojetí, což dokazuje malý naháč Guerrilla 450.

Když se podíváte na modelové portfolio Royal Enfield, najdete v něm zejména motocykly s rysy ze sedmdesátek či osmdesátek, které pohánějí vzduchem chlazené jedno- a dvouválce. Jenže na tomto přístupu nejde stavět donekonečna a i představitelé indické značky si uvědomili, že je potřeba oslovit novou kategorii zákazníků. Royal Enfield tak nejprve výrazně zmodernizoval cestovní enduro Himalayan a na stejném základě Sherpa 450 nyní postavil moderní roadster střední třídy Guerrilla 450, jenž má zaujmout hlavně mladší jezdce.

Novým směrem

I proto přichází se svěžím designem s rozeznatelnými prvky typickými pro Royal Enfield. Nejde tedy o žádnou ultramoderní divočinu, ale o stroj, v němž se snoubí oba přístupy. Přestože je postaven na dvojitém trubkovém rámu jako himalayan, jde o malou štíhlou motorku. Ke klasickému stylu má blízko kapkovitá 11litrová nádrž a jednoduchost spojenou s bytelností ukazují odhalené trubky rámu i podsedlovky. Na motorce nenajdete nesmyslné plasty, což spolu se siluetou stroje a vysokým zadním blatníkem vytváří vyvážené líbivé proporce.

Technickou spojitost s větším endurem ukazuje guerrilla na různých detailech. Má stejné přední diodové světlo s logem RE uprostřed, ovládače na rukojetích, které by si ale zasloužily o něco lepší zpracování, nebo zadní směrovky spojené s koncovými diodovými světly. Stylově a zároveň moderně vypadá i kulatý plně digitální 4" přístrojový panel. Displej je hezky probarvený, písmo je ostré a dobře čitelné za všech podmínek. U řídítek nacházíme také USB-C vstup pro nabíjení mobilu, který lze přes aplikaci TripperDash spojit s multimediálním systémem a na displeji přístroje promítat navigační pokyny nebo mapu. Nebo si můžete uložit záznam o trase, vyexpedovat ho ve formátu GPX a své jízdní zážitky potom sdílet s kamarády

Jeden ve vodě

Do rámu guerrilly je zabudovaný čtyřventilový jednoválec o objemu 452 cm³. Disponuje výkonem 29,4 kW při 8000 min-1 (mohou ji tedy sedlat i jezdci s řidičákem A2) a maximálním točivým momentem 40 Nm při 5500 min-1. Vodní chlazení je vybaveno integrovaným čerpadlem, dvojitým chladičem a vnitřním přemostěním, což zajišťuje optimální teplotu za jakýchkoliv podmínek. Důležitější je však ale možná skutečnost, že 85 % točivého momentu je k dispozici již od 3000 otáček. Jednoválec běží uhlazeně a má dost síly v nízkém spektru. Do 2500 otáček se ještě vzpírá, ale potom velmi slušně zabere. V poklidném tempu, kdy se líně převaluje, jízdu doprovází hezký dunivý zvuk, který připomíná zrychlený tlukot srdce. Pro svižnější svezení je ale potřeba motor držet ve vyšších otáčkách, kdy ukáže svůj temperament. Rychlejšímu tempu je přizpůsobeno i krátké řazení a ozubená kolečka jednotlivých stupňů do sebe zapadají přesně. Při stovce točí kolem 5000 otáček a na otočení plynu stroj reaguje okamžitě. Ideální je jezdit do 110 km/h, potom už jezdec hodně zápasí s aerodynamikou a ani účinnost brzd by nezaručovala bezpečné zpomalení.

Bojovou atmosféru podporuje i syrovější výfuk. A tady jsme se trochu zarazili. Tlumič je úplně stejný jako v himalayanu, jenže v jeho případě šlo o tichounkého společníka. V čem je tedy rozdíl? Guerrilla nemá mezitlumič, takže zní více rebelsky a v určitých otáčkách po zavření plynu začne prskat a střílet jako z kulometu.

Nejvíce síly má mezi pěti a osmi tisíci, ale většinou je zbytečné ho v horním spektru nechávat trápit. Při pohodové jízdě se odmění i slušnou spotřebou. Nám palubní počítač nakonec ukázal průměr 3,7 l/100 km.

Především pohoda

Díky sedlu 780 mm nad vozovkou i 174 cm vysoký jezdec krásně došlápne na zem. Stupňovité sedlo je díky svým rozměrům a tuhosti pohodlné a přitom poskytuje dobrou oporu. Vysoko umístěná řídítka jsou blízko a zajišťují uvolněnou vzpřímenější jízdní pozici. Stupačky jsou ale proti himalayanu uchycené zhruba o centimetr výše, takže nohy máme více zalomené – vyšším jezdcům už by to nemuselo být pohodlné. I proto nám motorka připadá menší a kompaktnější.

Nabízený posez ale umožňuje jezdci širokou škálu pohybu a různé jízdní styly. To souvisí i s tím, že guerrilla nemíří jen na uhlazený asfalt, ale troufne si i na horší povrch nebo na nezpevněný terén. Podražená vidlice stojí za hbitými jízdními vlastnostmi. Ve městě v hustém provozu nenuceně kličkuje z jednoho pruhu do druhého. Hravost ukazuje i na zvlněných silničkách mimo obce. Přestože má docela širokou pneumatiku na předním kole, do náklonů se vrhá po hlavě a drží jistě stopu. Dokonce i na poloterénních hrubých pláštích, které spíše ocení jezdci v domovské Indii nebo v jiných méně rozvinutých zemích. Motorkářům na celém světě se ale bude líbit odpružení se zdvihem 150 mm vpředu a 140 mm vzadu. Tlumiče žehlí nerovnosti s velkým nadhledem a stroj nerozhodí zpomalovací prahy nebo všudypřítomné kanály. Ani na kostkách z jezdce nevyklepe duši a hezky drží.

Royal Enfield Guerrilla 450 je příjemný stroj na každodenní používání, který jezdci dovolí se občas i trochu odvázat.

Plusy

  • Zajímavý vzhled
  • Komfortní podvozek
  • Jednoduchost stroje
  • Jisté jízdní vlastnosti
  • Slušná síla motoru a spotřeba

Minusy

  • Průměrná účinnost brzd
  • Nižší kvalita přepínačů
Technické údaje Royal Enfield Guerrilla 450
Motor čtyřtaktní jednoválec DOHC
Chlazení vodou
Zdvihový objem (cm3)452
Vrtání x zdvih (mm) 84 x 81,5
Kompresní poměr11,5:1
Výkon (kW/min-1) 29,4/8000
Točivý moment (Nm/min-1) 40/5500
Převodovka6° manuální
Spojkamokrá, vícelamelová
Sekundární převod řetěz
Startování elektrické
Brzda přední dva kotoučedvoupístková, jeden kotouč 310 mm
Brzda zadní jeden kotoučkotoučová 270 mm
Pneumatiky P a Z 120/70 R17 a 160/60 R17
Délka x šířka (mm)2145 x 833 x 925
Rozvor (mm)1440
Výška sedla (mm)780
Pohotovostní hmotnost (kg)184
Objem nádrže (l)11
Spotřeba (l/100 km)3,4
Základní cena136 990 Kč
Testované provedení139 990 Kč*
*Cena s DPH při kurzu 1 euro = 24,60 Kč

