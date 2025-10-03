Stellantis ruší nejsilnější elektromobil. Bude se soustředit na spalováky
Přerod legendárního amerického muscle caru v elektromobil moc fanoušků nepotěšil. A to i přesto, že slíbil mnohem vyšší výkon i zrychlení. Na vrchol nabídky nakonec ani nedojde, Dodge totiž zřejmě zrušil vrcholný Charger Daytona SRT Banshee.
Zpomalení růstu prodejů elektromobilů mělo velký dopad na plány automobilek, pro Stellantis to platí obzvlášt. Ten si vysnil ryze elektrickou a už velmi brzkou budoucnost pro mnohé své značky, a teď brzdí. Na rozdíl od jiných automobilek navíc Stellantis ruší již představené elektrické modely, naposledy to potkalo lokálně bezemisní variantu pick-upu RAM.
Nyní se přidává další americká ikona, která vyměnila osmiválec za elektrony. Nový Dodge Charger se již prodává a v současné době dostupné elektrické varianty na trhu i nadále zůstanou. Zájemci se však nedočkají plánované vrcholné varianty Daytona SRT Banshee.
Ta se od zbytku nabídky, vedle vyššího výkonu a dalších očekávaných vylepšení, liší zejména 800V architekturou, zatímco slabší varianty mají jen 400 V. Právě tato varianta měla být rychlejší než dřívější osmiválce Hellcat a k tomu díky vysokému napětí nabídnout i velmi rychlé nabíjení.
Zatímco „běžné“ elektrické chargery mají dva elektromotory a výkon v rozmezí 370–515 kW, SRT Banshee posiluje na tři elektromotory s kombinovaným výkonem 984 kW. Baterie si zřejmě měla ponechat podobnou kapacitu 100 kWh, specifikace produkční verze ale Dodge nezveřejnil.
Mnohem větší důraz teď Dodge plánuje dávat na spalovací verze, které byly uvedeny letos. Místo osmiválce spoléhají na třílitrový dvakrát přeplňovaný šestiválec Hurricane s výkony 313 až 410 kW. Ani u toho ale nemusí zůstat. Po konci bývalého šéfa Stellantisu Carlose Tavarese se americká strana rozhodla co nejrychleji vrátit osmiválce tam, kde to jde.
Charger s nimi od počátku vývoje nepočítal a prý se do současné verze prostě nevejde. V Dodgi se ale údajně snaží auto upravit tak, aby zvládlo zástavbu tradiční jednotky. Už byly i nafoceny prototypy s upraveným motorovým prostorem a posunutou stěnou mezi kabinou a motorem. Žádné potvrzení o těchto plánech však zatím nepřišlo.
V Americe se elektrický Charger prodává za cenu startující na 59.595 dolarech, tedy asi 1.230.000 Kč. Spalovací je minimálně za 51.990 dolarů (1.074.000 Kč). Vedle kupé verze, která navazuje na model Challenger, bude uvedena také varianta sedan, taktéž s oběma typy pohonu.
Zdroj: Moparinsider, zdroj foto a videa: Dodge