Tatra slaví velký úspěch! Chorvatské armádě dodá stovky náklaďáků
Chorvatsko se připojilo k rámcové dohodě českého ministerstva obrany, v jejímž rámci má zájem až o 420 vozidel Tatra T-815.
Společnost Tatra Defense Systems, jež patří do holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada, jednoho z nejbohatších Čechů, loni s českým ministerstvem obrany podepsala dohodu o dodávkách až 872 terénních automobilů T-815 s předpokládanou cenou do 13,35 miliardy korun, přičemž závazné objednávky byly již podepsány na 280 vozů. Smlouva zahrnuje vozy T-815 6x6-7 (valník) a T-815 8x8-7 (valník a nakladač kontejnerů). Vzhledem k tomu, že se jedná o rámcovou dohodu, mohou se k ní připojit i další partneři.
Slováci o armádní tatry projevili zájem koncem loňského roku, letos se k nim přidali také Chorvaté, kteří ve čtvrtek 2. října v Praze rukou generálního ředitele ředitelství pro vyzbrojování Ivicy Grebenara podepsali dohodu.
„Záměr Chorvatska přistoupit k rámcové dohodě není pouze důkazem o rostoucí úspěšnosti společných akvizic v oblasti obrany, ale rovněž i šancí jednotlivých kupujících získat vyšší množstevní slevu z pořizovaných vojenských vozidel. Současně chci zdůraznit podstatný význam tohoto projektu pro podporu domácího průmyslu, o kterou české Ministerstvo obrany dlouhodobě aktivně usiluje a je pro nás jednou z priorit.“ uvedla v souvislosti s podpisem smlouvy ministryně obrany Jana Černochová.
Chorvatská strana české ministerstvo obrany s požadavkem na vyjednání přistoupení k rámcové dohodě formálně oslovilo letos v červenci s tím, že má zájem objednat až 420 vozidel T-815 typu valník 6x6 a hákový nakládač 8x8.
Slovenské ministerstvo obrany za stejných podmínek jako česká strana prozatím objednalo 250 vozidel s tím, že o rozsahu dalších objednávek v současné době jedná s dodavatelem.
Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, video a foto: Tatra