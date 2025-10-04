Toyota upravila svůj vytrvalostní hypercar. Cíl? Zastavit Ferrari
GR010 Hybrid byl při svém debutu v roce 2021 revolucí. Dnes ale Toyota musí reagovat na tvrdou konkurenci i omezení Balance of Performance. V sezóně 2026 proto nasadí modernizovanou verzi s novou aerodynamikou a jemně doladěným hybridním systémem.
Toyota do série vytrvalostních závodů FIA World Endurance Championship v roce 2012 naskočila s prototypem TS030 Hybrid. V letech 2018 až 2022 ovládla šampionát, když získala pět titulů za sebou. Poté se na výsluní dostalo Ferrari, které triumfovalo v dalších třech ročnících.
Současný vůz Toyota GR010 Hybrid vyjel poprvé v roce 2021 jako nástupce modelu TS050 Hybrid (2016–2020). Ještě předtím automobilka nasadila TS040 Hybrid (2014–2016) a TS030 Hybrid (2012–2013). GR010 patří k nejvýkonnějším hypercarům, ale jeho schopnosti často limituje systém Balance of Performance (BoP), který reguluje minimální hmotnost a maximální výkon jednotlivých vozů, aby byla zajištěna vyrovnanost startovního pole.
Toyota v minulosti několikrát narazila na přísné nastavení BoP, například při šestihodinovém závodě ve Fudži, kdy musela jezdit s omezeným výkonem a závod se jí nevydařil. Proto se rozhodla připravit pro sezónu 2026 výrazně zmodernizovanou verzi s novou aerodynamikou.
Týmy mají během životního cyklu vozu povoleno využít omezený počet zásadních úprav. Část z nich Toyota uplatnila už v roce 2023. Další balík změn původně plánovala nasadit letos, ale kvůli úpravám pravidel ohledně aerodynamického testování se rozhodla odložit premiéru až na rok 2026. Podle slov místopředsedy Toyota Gazoo Racing Europe Kazukiho Nakadžimy pro magazín Autohebdo se první testy uskuteční už 8. až 9. října na francouzském okruhu Circuit Paul Ricard.
Oficiální fotografie vozu sice pracují s efekty světla a stínu, lze ale na nich rozeznat nová přední světla s LED proužkem ve spodní části a přepracovaný zadní spoiler s výraznějším designem a integrovaným osvětlením.
O změnách v samotném hybridním pohonu zatím Toyota mlčí. Podle informací serveru Sportscar365 však Nakadžima naznačil, že dojde k jemnému doladění nastavení, které bude šetrnější k pneumatikám. Pohonná soustava kombinuje vidlicový šestiválec o objemu 3,5 litru se dvěma turbodmychadly s elektromotorem na přední nápravě. Celkový výkon činí přibližně 500 kW.
Zdroj: Autohebdo, Carscoops, Fiawec., Motorsport, Sportscar365 , Toyota, Toyota Gazoo Racing, video a foto: Toyota