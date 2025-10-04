Ojetiny táhnou stále více. Letošní září bylo nejlepším v historii
Nová auta jsou dražší, než bývala, což řadu lidí donutí hledat čtyřkolového krasavce na plochách autobazarů či v soukromé inzerci. A mají z čeho vybírat.
V uplynulém měsíci, tedy v září letošního roku, se na českém sekundárním automobilovém trhu prodalo o 1047 aut více než ve stejném měsíci loňského roku. To představuje nárůst o 1,5 procenta. Zároveň šlo o obchodně nejsilnější září v historii prodejů ojetin v Česku. Nového majitele získalo 71.016 aut, zatímco v loňském září to bylo 69.969 aut, předloni pak 69.239 kusů. Vyplývá to ze statistiky Aures Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA Auto.
„Důvod je jednoduchý – rekordní srpnové prodeje naznačily, že každoročně nejsilnější prodejní sezona začala letos dřív, protože lidé prostě auta obměňovat potřebují. Je pak logické, že po počátečním boomu se prodeje stabilizují. Prozákaznickou výhodou je pozastavení růstu cen, ty meziměsíčně poklesly o 2,5 procenta na průměrných necelých 299 tisíc korun – čímž poprvé od dubna 2025 spadly pod třísettisícovou hranici,“ říká generální ředitel Aures Holdings Petr Vaněček.
Podle něj jsou však auta stále dražší než loni. „Proti loňskému září je letos cena průměrného ojetého vozu vyšší o bezmála osm procent. Nevidíme přitom žádný signál, že by ceny měly dlouhodobě klesat, zejména kvůli zdražování na primárním trhu, jehož příčinou je zejména ukončení výroby levnějších spalovacích modelů a jejich nahrazování dražšími hybridy či rovnou elektromobily, což následně ovlivňuje i sekundární trh,“ říká Petr Vaněček.
Mezi prodanými ojetými vozy sice i v září stále vedly naftové motorizace s podílem 50,4 procenta, ovšem ještě loni byl podíl vznětových motorizací výraznější, téměř 53 procent; postupně tak ztrácejí svou dominanci na úkor benzinových motorizací.
Posilují také elektromobily, se zářijovými 1264 vozy se dostaly na 1,8procentní podíl na trhu, přičemž loni to bylo 1,1 procenta. A totéž platí i pro hybridy (do této skupiny patří pouze full a plug-in hybridy, ne běžně rozšířené mild-hybridy): letos v září se jich prodalo 1391, což představuje rovná dvě procenta tuzemského trhu; před rokem to bylo 1,6 procenta.
