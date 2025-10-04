Zákazy vjezdů do garáží: Diskriminace majitelů aut na LPG a CNG
Před deseti lety novela zákona plošně zrušila v Česku zákaz parkování vozidel na plyn v podzemních nebo nadzemních garážích. Zajímalo nás, co se za tu dobu změnilo. A je smutné, že do většiny garáží stále auta na LPG nebo CNG nemůžou, na rozdíl od elektromobilů. Proč? A co hrozí těm, kteří zákaz poruší?
V redakci se nemůžeme zbavit pocitu, že auta na plyn jsou pro majitele garáží v Česku zřejmě nebezpečnější než klasická vozidla na benzin nebo naftu. A dokonce asi nebezpečnější než elektromobily, které už do většiny parkovacích domů mohou. Odpověď je pravděpodobně jednodušší, než si myslíte. Aby mohla auta na LPG (zkapalněný ropný plyn) a CNG (stlačený zemní plyn) parkovat v garáži, musí být vybavena detektory úniku plynu a dostatečným odvětráváním. To se alespoň píše v novele zákona, která plošně zrušila zákaz parkování pro auta s alternativním pohonem už v lednu 2015. Co si budeme povídat, nejde zrovna o levnou záležitost, proto je pro developery nebo majitele garáží zřejmě levnější připevnit na vjezd zákazovou značku a zakázat jejich vjezd i v provozním řádu.
Parkujeme i přes zákaz
Při psaní reportáže jsme jeli do různých obchodních center a parkovacích domů v Česku. Na Kladně se u našeho auta zastavil Petr, který má už třetí vozidlo s pohonem na plyn. Na otázku, co se podle něj za deset let od zrušení zákazu změnilo, se rozesmál. „Nic,“ odpověděl. „Asi bych to neměl říkat, ale parkuju v podzemních garážích i přes zákazovou značku. Nemám na autě žádné označení, že je na plyn. Jelikož mám palivový systém přímo od výrobce, tak ji mít ani nemusím,“ uzavřel s úsměvem Petr z Kladna. A téma parkování řeší na mnoha fórech na internetu i jiní majitelé vozidel na plyn. „ Je fakt, že provozovatelé tu značku dávají i tam, kde je signalizace úniku plynu a odvětrání a parkovat by se tam s plynovým autem mohlo. Prostě Češi se plynových aut bojí a je to vidět i tady na tom fóru,“ píše na jednom vláknu na internetu člověk s přezdívkou Kibitz. A jinde se k parkování přiznává další majitel s nickem Powerball: „Jezdím tam do garáží v Praze na Andělu, protože není kde zaparkovat, a udělám to jen jednou až dvakrát do roka z donucení.“ Málokdo možná ví, co by se stalo, pokud by ostraha garáže takové auto našla.
Vymahatelnost zákazu
Pokud vjedete s autem na plyn nebo klidně i s elektromobilem do garáže, kde je parkování těchto vozidel zakázané, nejde v žádném případě o přestupek. Potvrdilo nám to nezávisle na sobě několik advokátních kanceláří věnujících se dopravnímu právu. Maximum, co může provozovatel udělat, je to, že zavolá bezpečnostní službu nebo policii. Nemůže ani na své náklady takové auto odtáhnout, říká z advokátní kanceláře Práva řidiče její mluvčí Nela Mizera. „Svévolný soukromý odtah by byl posouzen jako neoprávněný zásah do vlastnictví. Může přivolat policii nebo obecní či městské strážníky, kteří mohou rozhodnout o odtažení,“ doplňuje Nela Mizera. Policie nám ale potvrdila, že takové situace neřeší.