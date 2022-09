Bosch varuje automobilky, aby nesázely všechno na elektromobilitu

Německá strojírenská a technologická společnost Bosch vydala varování pro výrobce automobilů, aby nesázeli všechno na jednu kartu a nesměřovali veškeré své úsilí a investice do elektromobilů. Bosch se přitom sám vývoji komponent a řešení pro elektromobily věnuje. Firma však jako varovný příklad závislosti na jediném zdroji energie uvádí evropský nedostatek zemního plynu.

Agentura Bloomberg cituje noviny Stuttgarter Zeitung, podle nichž šéf oddělení mobility ve společnosti Bosch, Markus Heyn, řekl: „V současnosti vidíme důsledky nedostatku plynu pro Německo a Evropu, protože jsme připravili příliš málo alternativ. V automobilovém průmyslu bychom měli využít této příležitosti k tomu, abychom si položili otázku, co bychom mohli dělat v případě, že bude nedostatek bateriových článků.“

Přestože se automobilky snaží najít jiné zdroje, aktuálně je největším dodavatelem baterií či materiálu pro jejich výrobu Čína. Například Amerika se tomu snaží čelit novým daňovým zvýhodněním na elektromobily, které se vztahuje pouze na ty elektřinou poháněné vozy, které jsou vyráběny v Severní Americe, stejně jako jejich baterie. Z tohoto důvodu řada automobilek zvažuje přesun části výroby do Ameriky, například i korejské duo Hyundai a Kia.

Podle Heyna by bylo vhodné, aby vlády a automobilky zvážily také jiné čisté alternativy ke spalovacím motorům. Zmínil například elektromobily s vodíkovými články – podle něj je aktuálně vyvíjená infrastruktura, která se zaměřuje především na dálkovou dopravu, využitelná i pro osobní vozy. Heynovi jde zkrátka o to, abychom jako lidstvo své snažení trochu diverzifikovali a nezaskočila nás situace, kdy jediné zvolené řešení není možné dále používat nebo nepřináší potřebné výsledky.

Dává to smysl a není to ani poprvé, kdy někdo podobnou výzvu vyslovil. Dokonce ani Bosch proti elektromobilům nevystoupil poprvé. Například v loňském roce šéf německé firmy, Volkmar Denner, kritizoval politiky za snahu o vyřazení spalovacího motoru. Podle něj je to krátkozraké řešení. Jiný vysoce postavený člen společnosti Bosch nedávno uvedl, že firma bude do spalovacích motorů investovat ještě alespoň 20 až 30 let. V podobném smyslu se před pár týdny vyjádřil také zástupce automobilky Ford.