Toyota GR Yaris Morizo RR zamíří i do Evropy! Akio Toyoda ji nechal naladit dle svého gusta
Akio Toyoda pomohl vyladit limitovanou edici GR Yaris Morizo RR. Toyota upravila podvozek, řízení i nastavení pohonu všech kol. Do Evropy má zamířit jen 100 kusů.
Není obvyklé, aby někdo z vrcholného vedení automobilky vyměnil oblek za závodní komplet a vydal se na okruh. Jenže Akio Toyoda (přezdívaný Morizo), předseda představenstva Toyoty, takovým mužem je.
Loni v rámci vytrvalostního 24hodinového závodu na Nürburgringu si zajel patnáct kol v GR Yarisu s automatickou převodovkou pod hlavičkou týmu Toyota Gazoo Rookie Racing (TGRR). Ten vznikl propojením Toyota Gazoo Racing a Rookie Racing a slouží jako vývojová platforma, která má urychlovat vývoj sportovních vozů GR. Po dokončení závodu neskrýval Toyoda nadšení ze schopností vozu a pojal jako dobrý nápad vytvořit limitovanou edici s naladěním dle jeho gusta.
Výsledkem je Toyota GR Yaris Morizo RR, jehož produkce je pro japonský trh omezená na 100 kusů a stejný počet se dostane i na vybrané evropské trhy, což je dobrá zpráva. Aktuálně Toyota přijímá přihlášky do nákupní loterie prostřednictvím oficiální aplikace TGR „GR app“.
Po technické stránce se ladil zejména podvozek a přenos výkonu na vozovku. GR Yaris Morizo RR stojí na upravené sestavě, která efektivněji pracuje s přítlakem generovaným zadním křídlem. Kola dokážou ještě přesněji kopírovat povrch vozovky, a to i na hrbolatých tratích jako je Nürburgring. Přitom si nastavení uchovává vstřícnost ke každodennímu použití.
Systém pohonu všech kol má speciálně naprogramovaný režim „Morizo“ místo původního „Gravel“, což podtrhuje okruhové zaměření. V tomto případě pracuje výchozí nastavení s rozložením točivého momentu mezi nápravami v poměru 50:50. Adekvátně těmto úpravám prošel revizí také elektronický posilovač řízení.
Zvenčí zaujme ostrý yaris dynamickým bodykitem zahrnujícím přední splitter, karbonovou kapotu, masku chladiče v provedení Piano Black, prahy a zmíněné karbonové zadní křídlo. Edice se dále vyznačuje Morizovým oblíbeným lakem Gravel Khaki a matně bronzovými koly, na nichž skrze paprsky prosvítají žlutě lakované brzdové třmeny. Znak edice Morizo RR najdeme na zadních dveřích a pod předním sklem je vyobrazený Morizův podpis.
Závodního ducha dodává interiéru semišové čalounění volantu s menším průměrem, řadicí páky a ruční brzdy. Vše zvýrazňuje žluté prošívání. Edice se připomíná plaketou s číslem a logem Morizo RR a atypickým režimem digitálního přístrojového štítu v režimu „Morizo“. Ergonomie spínačů kopíruje rozložení z vozů kategorie GR Yaris Rally2.
Zdroj: Toyota I foto a video: Toyota